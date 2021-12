„Mintha az erdőből tekintenénk ki egy high-tech nagyvárosra, pont a világégés előtt öt perccel”

A Nem vagyunk egyedül című új dalához készült szöveges videóval jelentkezik a fővárosi VálaszÚt zenekar, ami a GrundRecords gondozásában jövő januárban érkező ötödik nagylemezük előfutára. A klippremier adta lehetőséget kihasználva viszont egy hosszabb interjút egyeztettünk a – jelenleg trióként működő – csapat vezetőjével, Szebelédi Zsolt énekes/dobossal, mert a kisfilm bemutatása mellett a Szép új világ címre keresztelt majdani album tartalmára és megszületésére is kíváncsiak voltunk. És ezúttal Szergya mellett a zene háromnegyedét jegyző Móczár László gitáros is örömmel becsatlakozott a válaszadásba, akitől további technikai érdekességeket is megtudtunk a dalok rögzítésével kapcsolatban.

- Klippremiert köszönthetünk a portálon, ráadásul egy olyan dalt mutattok most be, amiben vendégetek is van. Igaz, szöveges videóról beszélünk, de nem szokványos a képi megjelenés…

Szebelédi Zsolt: - Mindenképpen ki szerettünk volna hozni egy dalt a lemez megjelenése előtt, amolyan beharangozóként. És adta magát, hogy egy rendhagyó nótával kezdjünk… ugyanis Molnár Péter Stulát elhívtuk vendégnek. Zenéltünk már együtt régebben, bírom a saját zenekarát is, a Stula Rock-ot, és úgy voltam vele, hogy az ő szőrös rockhangja érdekes lehet az én hangom mellett egy VálaszÚt lemezen. A másik érdekesség, hogy egy ex-P.Mobilos és egy ex-Mobilmániás tag csinál valami teljesen független dolgot, egy teljesen más zenét barátságban együtt, mint amit azokban a zenekarokban csináltunk. (nevet) Ez a Nem vagyunk egyedül című dal azt is kiválóan demonstrálja, hogy milyen erős lesz a lemez hangzása.

- Mivel neked köszönhetően már hallhattam az egész anyagot, ezt maximálisan alátámasztom… nekem konkrétan leesett az állam már az első szám elindítása után. De maradjunk még a kisfilm képi megvalósításánál!

Sz.Zs.: - Eredetileg másfajta klip elkészítését terveztük, szóval volt még ötlet a tarsolyban, de az most nem jött össze. Az képileg egy jóval bonyolultabb sztori lett volna, ezért nem is akartuk elkapkodni, majd valamikor a jövő év első felében jelentkezünk vele. Így esett a választásunk most egy szöveges videóra, és ennek elkészítését teljes egészében a vágó srácra, Fekecs Bencére bíztam. Csak annyi segítséget kapott tőlem, hogy szöveges videót kértem, és átküldtem neki egy pár „mintát”, azaz külföldi zenekarok olyan jellegű megjelenéseit, amik tetszettek nekem. Tehát teljesen szabad kezet adtam neki.

- Forduljunk most már a nemsokára érkező új nagylemez felé! És szó szerint, mert a kiadvány mutatós, de egyben nagyon találó dizájnnal bír, ami Laci, a te munkád…

Móczár László.: - Zsoltival osztottunk-szoroztunk, hogy mi legyen a lemez címadó dala, majd közösen a Szép új világ-ra voksoltunk, mert szerintünk ez viszi a prímet mindegyik közül. Az elképzelés már elég korán megvolt, nevezetesen, hogy egy nagy kontrasztot jelenítsek meg, és ugye ez a kétarcúság már a Mindenen át album képi világánál is jellemző volt. Most egy organikus koszorú fogja körbe a látképet, mintha az erdőből tekintenénk ki egy high-tech nagyvárosra, pont a világégés előtt öt perccel. (nevet) És az is volt a terv, hogy hangsúlyossá tegyem, most már a multicégek irányítják a világot.

- Ebben a szinte állandóan zűrzavaros helyzetben hogyan stúdióztatok?

M.L.: - Kombináltuk a dolgokat. A dob, az ének, az akusztikus gitárok, és a basszus stúdióban lett felvéve. Az elektromos gitárokat meg én rögzítettem házi körülmények között, a saját erősítőmön, a saját hangkártyámmal. Sokan kizárólag multieffektet használnak a modern hangzás eléréséhez, én viszont keverem a mai és az „oldschool” technikát, mert szeretem a klasszik vonalat, a csöves erősítőt. Na, de ugye az utóbbit hogyan vegyem fel otthon? Pár éve megjelent egy olyan rendszer, hogy csöves erősítőt lehet használni úgy, hogy az ember vesz hozzá egy műterhelést, ami „elhiheti” az erősítőfejjel, hogy egy ládára van kötve, és ebbe a láncba be lehet köti egy olyan eszközt, ami láda- és mikrofon szimulációt végez. Az az elem lesz benne digitális, így lesz hibrid a megoldás. Idővel kikevertem magamnak egy szimpatikus láda-hangképet, így rögzítettem a gitársávjaimat, szólóimat.

Sz.Zs.: - A törzshelyünkön, a Retro Sziget Stúdióban, Szántó Sanyi barátunknál dolgoztunk. Tavaly decemberben felvettük az első számot, mert A Dal vetélkedőbe beneveztünk vele. Ez volt a Vándor, ami fel is került most a lemezre. De közben folyamatosan dolgoztunk a többi nótán. Nyáron aztán elkezdtük ezek felvételeit is.

M.L.: - Mivel határidőhöz voltunk kötve, mert le kellett adni a lemezt, ezért kevés időnk maradt a keverésre. Féltem, hogy kompromisszumot kell kötni, nem tudunk rendesen elmélyülni az utómunkákban az idő rövidsége miatt. Tartottam attól, hogy nem lesz jó a végeredmény. Az utolsó keverési napon éjjel 2-ig dolgoztunk, de azt kell mondjam, hogy megérte. Elég hangos a master, de mégsem az a vastagra húzott kocka-hangkép, van dinamikai tartomány. Mostanában divatosak ezek az élére vasalt, nagyon hangos, szögletesen szóló lemezek, de nálunk, mivel többféle stílusban szólalnak meg a dalok, ez nem is működött volna.

- Nagyon egészséges a hangzás, az biztos. És mintha rockosabb lenne az összkép, meg ha szabad is ilyet mondani, technikásabb is ez az anyag, mint az eddigiek.

Sz.Zs.: - Most nagyon sok zenei ötletet, témát Laci hozott. A tíz dalból hétnek ő írta meg a zenei alapjait, tehát úgymond gitárügyileg kiélte magát. (nevet) És talán ezért is született most több riff-alapúbb szám, mert ő a modern rockgitározás oldaláról közelíti meg a zeneszerzést, előadást. Ez a Szép új világ nagyon szépen meg tud dörrenni, és élőben is el tudjuk játszani. Nem tudom megtagadni magam – és persze nem is akarom –, mert mindenkinek van egy stílusa, de most én is szélesebb skálán mozgok ének szempontból. Ez talán betudható annak, hogy az ember próbál fejlődni, és valami újat belerakni a dalokba. Az elmúlt két évem egyébként a zenei határaim feszegetéséről szól, mindenben, amihez hozzányúlok.

- Laci, lehet, hogy ezért is másabb ez az album, mint a korábbiak, mert te írtad a dalok zenéjének zömét?

M.L.: - Meglehet. És emiatt ez a lemez áll hozzám a legközelebb, illetve ezt tekintem a legszemélyesebb VálaszÚt anyagnak. Én anno a Szent László albumból kimaradtam mint kreatív zenész, az teljes mértékben két emberre épült – dr. Varga Tibor jegyzi a szövegeket, Zsolti a zenét –, így ott csak a hangszerelésbe folytam bele, meg a gitárszólókat írtam meg. De közben nekem már gyűltek a témáim, sőt, van olyan nóta, ami egy már több mint tíz éves ötletből született meg. És ez pont a címadó dal. A Fegyverek fia meg még a Mindenen át albumhoz készült, csak lecsúszott róla.

- Az új lemezt a GrundRecords gondozza. Hogyan kerültetek hozzájuk?

Sz.Zs.: - Egyszer beszélgettünk Juhász Marcival (aki szintén a kiadó előadója - a szerk.), és ő javasolta, hogy próbálkozzunk náluk. Ezúton is köszi neki!

- Meghallgatva az egész lemezt, sok helyen visszaköszönnek a nyolcvanas évek gitárhősei, a mellett, hogy messze nem egy tradicionális anyag a Szép új világ, hanem leginkább modern metalnak mondanám.

M.L.: - Valóban szeretem annak a korszaknak az előadóit, viszont nem ragadtam le ezeknél, több műfajt is kedvelek. De mindennek alapja a Queen. Még a promófotókon is Queen pólóban vagyok. (nevet) Szóval, talán mondhatni, hogy ezért „eklektikus” kissé ez a mostani anyag. Vannak zúzósabb, kifejezetten metal jellegű tételek, van egy-két populárisabb, „lájt rockosabb” szerzemény, például a Jöjjünk össze, az Élj a mában és a Nem vagyunk egyedül, ezek kicsit visszafogottabb, nyugodtabb cuccok, de akár progresszívnek mondható dalok is helyet kaptak a korongon, a Fent vagy lent-ben pedig még zongorázom is.

Sz.Zs.: - Én is úgy gondolom, hogy most ez az album különösen erős lett. Talán az egyik legösszeszedettebb anyagunk. Szerintem a harmadik, Mindenen át lemeztől kezdtük el érezni, hogy nekünk mi állhat jól, de még ott is voltak kísérletezgetések, úgyhogy gyakorlatilag a Szent László öröksége anyagnál éreztem azt, hogy van egy olyan koncepció, ami mentén haladni kell. Az persze az én és Varga Tibi „szüleménye” volt, habár VálaszÚt néven jelent meg, mert a többiek hangszerelési ötletei is benne vannak a dalokban, de a szerzőség kapcsán csak ketten csináltuk. A Szent László lemeznél, és ennél az új anyagnál érzem azt, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk hallani, és hogy mi áll jól nekünk.

- Laci, nálad hogyan „működik” a dalszerzés?

M.L.: - Próbálok olyan akkordmeneteket használni, amik nem elcsépeltek. Persze, nincs már új a Nap alatt, de szeretek úgy megfogni egy témát, hogy legyen benne valamilyen „fűszer”, ami megkülönbözteti az átlagtól, a tucatprodukciótól a végeredményt. Persze, ez nehéz, mert vannak zenei törvények, amiket az ember nem tud megkerülni. De a szándékom mindig az, hogy kicsit különbözzek a megszokottól. Például ez lehet egy színező hang egy akkordban, hogy ne csak azok a klasszikus tábortüzes hangok szóljanak meg. Keményebb dal esetében a főriff adja meg az alaphangulatot, ebből bontom ki a verzetémát, refrént, esetleg az átkötést. Ezen a lemezen van egy-két olyan rendhagyó dalszerkezet, ami különbözik az átlag – verze/bridge/refrén/verze/bridge/refrén/szóló/refrén – felépítéstől. A rádiós slágereknél ugye íratlan törvény, hogy három refrénnek kell lenni egy dalban. (nevet) És van egy-két nótánk, ami felrúgja ezt a rendszert, mondhatni progresszívebb vonalon jár. A Zsolti által említett Vándor egy 2.52 perc hosszú tétel, na, az egy tipikus rádiós sláger. A hangszerelésén lehet is hallani, elektromos gitár csak épphogy van benne. És ha mellérakod mondjuk a Fegyverek fia dalt, akkor elég nagy a kontraszt. (nevet) Ebben van 5/8-ad, 6/8-ad, elég sok hangnem váltással is bír, de a többi számunkban is vannak a mainstream popra nem jellemző dolgok.

- És a szólóid hogyan születnek?

M.L.: - Az az érdekes, hogy valamikor egyből beugrik egy dallam, amikor a demóalapot elkészítem, de valamikor meg sokáig nem alakul semmi. Viszont a stúdiózás idejére épp elkap az ihlet. (nevet) Azt csinálom ilyenkor, hogy megy körbe-körbe az adott szólókör, és ráimprovizálok több témát. És ezekből szerkesztem össze a végső szólót. Sokat „rázok” egy körre, és nyilván lesznek rosszabb, jobb ötletek, és azokból szerkesztek össze egy olyan végeredményt, amivel elégedett leszek. Nagyon számít, hogy egy dalnak milyen a hangulata, milyen a hangszerelése. Például a hangmérnökünk azt mondta, hogy a Jöjjünk össze gitárszólója annyira Slash-es.

- Ahol Szergya éneke alatt megy a szóló…

M.L.: - Igen, az utolsó refrénben szinkronban van mind a kettő. De annyira jellegzetes a figuráció. Ezek a fent említett hatások. (nevet)

- Én Malmsteent, és Satriani-t is hallok egy-egy dalban.

Sz.Zs.: - Hívtuk a Maestro-t, de nem ért rá. (nevet) Így Laci játszotta fel azt a neoklasszikus középrészt, és szólót.

- Egy jó ideje már hármasban működik a VálaszÚt… Élőben nem okoz gondot az, hogy nincs külön frontember a zenekar élén?

M.L.: - Rajtam e miatt nincs lelki teher. (nevet) Nem játszok máshogy, mintha lenne mellettem egy frontember. Vinni kell a show-t, a lehető legtöbbet kell kihozni a buliból. Az, hogy Zsolti a dobolás mellett énekel, szerintem inkább egy színező elem, mert ez nem mindennapos egy zenekarnál.

Sz.Zs.: - Ez a trió kezdetben egy kényszerhelyzet eredménye volt, mert a régi gitárosunkkal az emberi nézetkülönbségek mellett már az alkotói tevékenységben sem értettünk egyet, ezért elváltak az útjaink. De így, Szergejjel (Szergej Szklyárov, basszusgitáros - a szerk.) hármasban is jól meg tudunk szólalni élőben, csak arra kell figyelnünk, hogy a trió felállásra hangszereljük a dalokat.

- Akkor a továbbiakban nem biztos, hogy csak hárman álltok majd színpadra?

Sz.Zs.: - Hát, igen, volt már olyan fellépésünk, ahol a közönség csak nézett, hogy hol az énekes… honnan jöhet a hang? (nevet) Lassan már ötödik éve énekelek a dob mellett. Sokat gyakorolok a zenekaron kívül is. Én mindig úgy álltam a lemezkészítéshez, hogy úgy játsszak fel mindent, hogy azt majd élőben is elő tudjam adni. De vannak már ötletek a színpadi megjelenéssel kapcsolatban, és személy szerint nem zárkózom el attól sem, hogy néha vendégelőadókat is hívjunk majd egy-egy nagyobb bulihoz, vagy legyen valamilyen érdekesség a felállásban.

- Idén még lesz egy fővárosi bulitok. Meg lesz tartva?

Sz.Zs.: - Nagyon reméljük! Nehezen kötünk le bulikat, és a tervezett lemezbemutató miatt is „erőltettük”, hogy most jöjjön ki az album. Végre összejött egy olyan koncert, ami nem a szokásos helyen, és mondhatni, nem a szokásos partner-fellépőkkel lesz megtartva. A Muzikum klubban játszunk december 28-án, a Perfect Pills lesz a vendégzenekar. És friss hír, hogy a hivatalos fizikai és online megjelenés eltolódik január közepére, de rendhagyó módon ezen az esten már megvásárolható lesz a CD.

- Szűk két hét, és vége van az évnek. Mennyire vagytok optimisták a jövőt tekintve?

M.L.: - A covid nagyon sokat kivett belőlünk. Dolgoztunk a lemezzel, de nem láttuk, hogy mikor lesz vége ennek a járványnak. Meglátjuk… 2022-re nagyon kíváncsiak vagyunk. Nekünk az egy teszt lesz, hogy ezzel az új lemezzel mit tudnunk megmozgatni.

fényképek: DombosFoto