Jobbik: Völnerrel a Fidesz továbbra is számol a kétharmados szavazásoknál

A Fidesz most nagy kegyesen átengedte a Völner mentelmi jogát felfüggesztő javaslatot. Nincs kétségünk afelől, hogy ma meg is szavazzák. Nem kerül az semmibe, lehet harsogni, hogy a maffiaállamban is lemond, akinek le kell mondania. Ugyanakkor nem mellékes körülmény, hogy Völner Pál csak a miniszterhelyettesi és az államtitkári posztjáról mondott le, a kétharmados szavazásoknál számolnak vele Orbánék