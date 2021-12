Tényleg ősszel a legjobb jakuzzizni? (x)

Az ősz számtalan szépséget rejt magában. Mostanra már nem annyira színes, a leveleket is javarészt összeszedtük, de a táj még mindig festői a ködfoltokkal, reggeli deresedéssel, csillogó jégdarával. Előkerülnek a meleg kabátok, a vastag ruhadarabok, a színes sálak, és mindenki igyekszik begubózni a háza melegebb zugaiba.

A legtöbben ilyenkor el sem tudják képzelni, hogy megmártózzanak a masszázsmedence vizében, pedig nem is tudják, hogy mekkora élményekről csúsznak le ezáltal. A következő cikkben megnézzük, miért nem érdemes ősszel sem lemondani a jakuzzizás nyújtotta élvezetekről.

Lehengerlő tájkép

A masszázsmedencékhez többnyire a kikapcsolódást és a relaxációt társítják, legtöbben pontosan emiatt vásárolják meg ezeket az eszközöket. A jakuzzik által nyújtott, teljes testre kiterjedő hidromasszázs már alapvetően el tudja lazítani az embert, de ha ehhez a természet teljes nyugalma, némi madárcsicsergés és a táj lehengerlő látványa társul, akkor kihoztuk az évszakból a maximumot!

Mulatozások időszaka

Az ősz számos vigasságnak és fesztiválnak ad otthont. Ilyenkor tartjuk a szüreti mulatságokat egyre több helyen ünneplik a tengerentúlról hozzánk is begyűrűző halloweent is, és több hosszú hétvégénk is van az ünnepnapok miatt, ami lehetőséget ad egy kis kikapcsolódásra. Ilyenkor a szűkebb baráti köröknek tartott buliknak kiváló helyszínül tud szolgálni egy jakuzzi is.

Számos partijáték van, amit lehet a medencében is játszani. Kártyajátékok, társasjátékok, ivós játékok vagy csak egyszerű beszélgetések. Mind remek szórakozást nyújt, amennyiben a megfelelő emberekkel vesszük körül magunkat. Ne feledkezz azonban meg róla, hogy a különböző élelmiszerekkel vagy italokkal nagyon hamar fel lehet borítani a jakuzzi vizének kényes ökoszisztémáját. Vigyázzatok rá, hogy minél kevesebb dolog essen feleslegesen a vízbe, ami hatással lehet a kémiai egyensúlyra.

Hideg levegő-meleg víz

Az őszi jakuzzizással össze tudjuk kötni a kellemeset a hasznossal. A kellemes része, hogy már nem kell sokáig várnunk arra, hogy a jakuzzi vizében nézhessük végig a naplementét, vagy arra, hogy a sötétben szemlélhessük a felszálló meleg gőzt a jakuzziból. A hasznos pedig, hogy a bőrünk rugalmasságának kifejezetten jót tesz, ha időnként kap egy kis sokkhatást és hirtelen hidegnek tesszük ki.

Érdemes tehát a hűvösebb napok végén is megmártózni a medence forró vizében, nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a vizes haj már nem jár nagy előnyökkel, könnyen megfázáshoz, betegséghez vezethet, ha vizes fejjel sok időt vagyunk a hidegben.