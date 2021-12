Már akkora a baj, hogy Orbán 605 milliót elvesz a Magyar Turisztikai Ügynökségtől

Miközben egyik oldalról zajlik az állami pénzek kicsatornázása, a 2022-es pénzszórás, a rekordinfláció, illetve a jelenleg is zajló gazdasági válság miatt a kormánynak egyre több pénzt kell visszavennie a különböző számára kedves projektektől.

Mégis spórolni kell: több száz milliárd forintos pénzcsapot zárt el a kormány A kormány úgy döntött, hogy egyes beruházásokat később valósít meg, ezzel jelentősen, összesen 350 milliárd forinttal növeli Magyarország idei évi pénzügyi tartalékait az államadósság csökkentése mellett - derült ki a Pénzügyminisztérium csütörtök esti közleményéből.

Már annyira elfogyott a pénz a büdzséből, hogy Orbán Viktor kénytelen még a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ) is pénzt visszavenni - még akkor is, ha a megszorításnak a lánya, Orbán Ráhel nem is fog annyira örülni...

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent egy kormányhatározat "helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról". Ennek első pontjában

"a Kormány 1.1. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 47. sorában meghatározott feladat kapcsán biztosított 605 000 000 forint visszafizetéséről;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal"

Tehát, a miniszterelnök a döntés értelmében azonnali hatállyal visszafizettet 605 millió forintot a kormányközeli gazdasági szereplők turisztikai célú projektjeit finanszírozó MTÜ-től. Megkerestük azt is, hogy ezt mire szánták: a Miniszterelnöki kabinetiroda a "Sárvári gyógyfejlesztés előkészítése" címen kapta meg ezt a pénzt, így a Vas megyei település fideszes polgármesterének, Kondora Istvánnak most le kell nyelnie a békát - nem lesz semmi a turisztikai fejlesztésből.

Az is kiderül, hogy az összeget, más elvonásokkal együtt a Gazdaságvédelmi Alapba és egyéb önkormányzati támogatások formájában osztják szét - így például Sárvár ingatlanvásárlásra, közműfejlesztésre és útépítésre kaphatja meg ezt az összeget. Ez azért fontos, mert a kormányzat jövőre is elveszi az önkormányzatoktól az iparűzési adó felét, így nem mindegy, hogy az állam mely települések fejlesztéseit (közműfejlesztéseit) támogatja, és mely polgármesterek maradnak pénz nélkül.