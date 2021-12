A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálja, miért fizetnek a magyarok duplaárat a gyorstesztekért

Gyorsított ágazati vizsgálatot kezdett a koronavírus-gyorstesztek piacán a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mert felmerült, hogy a belföldön kapható termékek ára európai összehasonlításban magas - közölte a GVH az MTI-vel csütörtökön.

Az antigénkimutató tesztek népszerűek, jelentős a kereslet irántuk belföldön - írták. A vizsgálatot is azzal indokolta a GVH, hogy a termékek árazása sokakat érintő probléma. A közlemény szerint felmérik a kínálatot és piaci folyamatokat, valamint az értéklánc különböző szintjein elhelyezkedő piaci szereplők körét az áraikkal együtt. A versenyhatóság ezért a közeljövőben számos piaci szereplőt fog megkeresni - tették hozzá.

A vizsgálat eredményeit jelentésben összegzik majd. A jelentéstervezet elkészítésére a GVH-nak egy hónapja lesz, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb egy hónappal meghosszabbítható.

A versenyhatóság kiemelten vizsgál minden piaci magatartást, amely összefügg a járványhelyzettel, és a fogyasztók széles körét érinti - olvasható a közleményben.

A krónikához tartozik, hogy azután lépett a GVH, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a tegnapelőtti Kormányinfón is értetlenségét fejezte ki amiatt, mert a magyar emberek kétszer annyit fizetnek a gyorstesztekért (is... - a szerk.), mint a Nyugat-Európában élők. Hátha, most kiderül, mi az oka.