Orbán Viktor új profilképe után váratlan bejelentést is tett a Facebookon

Azok után, hogy Orbán Viktor reggel lecserélte Facebook-profilképét, a déli órákban egy rövid posztot is közzétett azzal a kísérő szöveggel, hogy

jövőre már az élelmiszerekért is fizethetünk SZÉP-kártyával.

A képen ugyanakkor az áll, az intézkedés februártól él.

Részletek nem derülnek ki, cikkünk írásáig friss Magyar Közlöny sem jelent meg, így nem tudni, az eddigieken túl valóban csak élelmiszerekre lesz-e fordítható a SZÉP-kártyán levő összeg, vagy a vásárlás során kosárba tett más termékekre is. Az sem derül ki, hogy – bár ideiglenesen bármely zsebből fizethetünk a kártyát elfogadó helyeken – ez valamelyik zsebnek a terhére lesz teljesíthető, esetleg egy újabb zsebet nyitnak a SZÉP-kártyán.

A Széchenyi Pihenőkártyára utalt összeg bizonyos összeghatárig kedvezményesen adózik, így az intézkedés tulajdonképpen az alapvető létszükségletek adóterhének csökkentéseként is felfogható.

A miniszterelnök az ünnepek előtt igencsak aktívvá vált. Kedden saját maga tartotta meg az év utolsó Kormányinfóját, és némileg meglepő módon nem ott hanem később, szerdán, a közösségi médiában jelentette be a jelzálog alapú hitelek kamatstopját, most pedig a SZÉP-kártya nyújtotta lehetőségek kibővítését is.