Meghalt Babicsek Bernát zenész

Az elsők között az Irigy Hónaljmirigy zenekar tette közzé saját Facebook-oldalán, hogy elhunyt a színészként és harmonikaművészként is ismert Babicsek Bernát.

Fájó szívvel, összetörve búcsúzunk barátunktól, kollégánktól Babicsek Bernát harmonikaművésztől, aki a mai napon tragikus körülmények között itt hagyott minket. Ő játszott a Szívósszemű Márta című dalunkban, és vendégünk volt az azt követő SYMA koncertünkön. Egy tehetséges művészt és barátot vesztettünk el a mai napon! Őszinte részvétünk a családjának!

Babicsek Bernát haláláról hírt adott a Paddy and the Rats zenekar is, amelynek a fiatalon elhunyt zenész a tagja volt.

Nem tudom, hogy lehet egy ilyen dolgot elmondani... Ne haragudjatok, de nehezen találjuk a szavakat jelenleg... Borzasztó, felfoghatatlan tragédia történt. Testvérünk, barátunk, zenésztársunk, Babicsek Bernát (Bernie) elhunyt ma tragikus hirtelenséggel. Kérünk Titeket, gyújtsatok egy gyertyát ma érte és imádkozzatok a családjáért, hogy túlvészeljék ezt a feldolgozhatatlan helyzetet! Örökké a szívünkben leszel! SZERETÜNK BERNIE!