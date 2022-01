Újabb három dal és videó Ziskó Olivér dobos-tűzzsonglőr 2022-ben megjelenő szólólemezéről

A híradások szerint 2022-ben végre megjelenik a hazai és nemzetközi zenei színtéren egyaránt elismert, és több formációban is játszó Ziskó Olivér dobos-tűzzsonglőr szólólemeze. A Global Warning címet kapott 12+2 tételes album neves magyar és külföldi muzsikusok közreműködésével készült, és – a tavaly tavasszal bemutatott dalok után – most újabb három szerzeménnyel, és a hozzájuk készített videoklipekkel ismerkedhetünk meg - Olivér mesél a számokról, a zenész partnereiről, és a megfilmesítésekről.

„Végre felkerült a világhálóra három további dal az albumról, amin már jó ideje dolgozom. A bónuszokkal együtt 73 percnyi zeneanyag gyűlt össze, tehát akár dupla lemeznek is nevezhetjük a kis csúszással, 2022-ben megjelenő Global Warning-ot. Eddig négy dal klipjét hoztuk ki, amihez most csatlakozik további három. A lemezen összesen 12+2 trekk lesz hallható.”

„Alapvetően nem progresszív zenei ritmusokból szerettem volna építkezni az albumon. A Travelin’ nóta ritmikai ötleteit például Jojo Mayer és Steve Smith játéka ihlette. Aztán megkaptam Derek Sherinian-től a szólósávokat és egy kicsit hozzányúltam a dalhoz. Derek egy ikonikus figura. A rá jellemző stílust hozza, és azt a hangszínt használja, amiről nem lehet nem ráismerni a játékára. Mint ahogy a DreamTheater-ben, Sons of Apolló-ban, Planet X-ben megszokhattuk tőle. (Sajnos tőle csak audio sávokat kaptam.)

A Travelin’ klip további közreműködői Anthony Crawford (basszgitár) és Marius Pop (gitár), akik egyben a korábbi Ghost Notes videó vendégzenészei is voltak. Marius nagy segítség volt a dal végleges formájának kialakításában, és ragaszkodott hozzá, hogy ő legyen a hangmérnök. Mark Mihelével közösen keverték a Rootz Music Studio-ban, Romániában. A dob felvételénél most is – ahogy a lemez többi számánál – ragaszkodtam hozzá, hogy egy take-re menjen és a keverés során ne legyen editálva/kvantizálva, amit feldoboltam. A videók és audiók egyszerre készültek. A Travelin’-nel egy időben további dalokat is rögzítettünk. Ezzel kezdtük a sort. Az első take után mentünk is a következő dalra, tehát kb. 10 perc alatt megvoltunk. A mozgó kamera képével készült egy drum playthrough is.”

„A Plastic vendégzenésze egy másik kedvenc billentyűsöm, Kaltenecker Zsolt. Nagy öröm számomra, hogy ő is közreműködik a lemezen. Korábban volt már egy kooperációnk Erdei Péter barátom briliáns Soulwaves szerzeményében. A Plastic dalt Miski Ádám programozta, őrületes ritmikus zajokkal telepakolva - ami nekem tetszik.” (nevet)

„A The Origin-ben is két kedvencemet hívtam segítségül. Papesch Péter basszusgitározik, és Gotthárd Misi gitározik. Mindketten nagyon eltalálták azt a feelinget, ami passzol ehhez a trekkhez. Bocs az őrületes szinti dallamokért. Ennek most harsognia kellett. (nevet) A Plastic és The Origin hangmérnöke Scheer ’Max’ Viktor volt.”

„Még négy további videokliphez vannak videofelvételeim, amiken nemsokára elkezdünk dolgozni. Ezek majd a lemez megjelenéskor vagy valamivel előtte lesznek beütemezve.”