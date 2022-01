Két egyetemistának köszönhetjük a Blikk fergeteges mátranováki Fanyűvőről szóló oknyomozó riportját

Napokig tartó, durva szilveszteri tripje lehetett a Blikk szerkesztőségének, legalábbis jobb magyarázatot aligha találunk a január 3-án, pontosan reggel 5:55-kor publikált véresen komoly anyagukra, mely az alábbi figyelemreméltó címmel jelent meg:

Hátborzongató: újra látták a mátranováki Fanyűvőt, az emberszerű lény iszonyatos szagot árasztott.

Már most nagyobb összeget tennénk arra, hogy a bulvárlap a SpaceX rakétáját is túlragyogva, az év első napjaiban letette az asztalra az oknyomozó riportok legjét, amit aligha lesz képes bármely hírportál túlszárnyalni. Ha valaki ezek után is kételkedne a témaérzékeny iromány fontosságában, csak annyit tennénk hozzá, hogy az Origo tudományrovata is szemlézésre érdemesnek találta a magyar jeti újbóli felbukkanását.

Bár gyanítjuk, hogy ezzel a Médianéző Központ által útjára indított "Jótollú újságíró" elismerése - melyet korábban a Pesti Srácok főszerkesztője is megkapott kiamagasló munkájáért - idén a Blikk munkatársára vár esetleg egy Kossuth-díjjal kiegészítve, fontos kiemelnünk, hogy a mélyreható oknyomozásba azért csúzott némi hiba. De ne szaladjunk ennyire előre, először is ízlelgessük a legnagyobb hazai íróinkat is megszégyenítő, szemléletes írásmódot, aminek gyűjteményben lenne a helye:

Mint a mosatlan, pállott, zsíros haj, olyan volt, csak sokkal intenzívebb. Amikor már szinte elviselhetetlen volt a bűz, egyszer csak megláttunk valamit a szemünk sarkából, az egyik tufabucka tetején, egy koszosfehér foltot. Mint egy ülő, nagy kutya, olyan volt. Felkapta a fejét, valahogy furcsán, természetellenesen hátra hajtotta, cirregett egyet és felegyenesedett. Kaptuk a gépünket, hogy lefotózzuk a jelenést

Nem akarjuk elvitatni a névtelenségbe burkolózó szerző érdemeit, hiszen el kell ismernünk, alapvetően minden pontot kipipált, ami egy tudományos beszámoló elkészítéséhez elengedhetetlen, vagyis:

akad egy igencsak figyelemfelkeltő cím, ami már-már hisztérikusan kelti fel az olvasó kíváncsiságát,

a cikk hemzseg az érzelmeket és a környzetet leíró kifejezésektől, ami bekezdésenként fokozódik. Ezzel nemcsak beszippantja az érdeklődőt, de a történet átélése szempontjából is megkönnyíti a dolgát,

az író a hús-vér szemtanúkat is megszólaltatja a "fiatal tudóst és barátját", akik nemcsak szembekerültek a Fanyűvővel, de túl is élték a földöntúli találkozást és erre kisujj esküsznek is,

majd az örök szkeptikusok meggyőzésére a nagy sokkban hirtelen lőtt borzalmasan pixeles, fekete-fehér (2021-ben ez teljesen természetes, hiszen minden ismeretlen élőlényt csakis színtelenben érdemes lekapni) fotót is közli a cikk a "cirregő szörnyről".

Csillagos ötös! Csakhogy a cikk szerint az ifjú tudóst Karmos Balázsnak hívják, akire ha rákeresünk a kibertérben sokkal okosabbak nem leszünk. Ugyanakkor a képet keresve pillanatok alatt rábukkanunk egy Instagram-profilra, és kiderül, hogy egy MOME-s projektről van szó, amit K. Takács Márton egyetemi hallgató kreált barátjával az ELTE-s Kazsimér Somával. Ezt már a Telex derítette ki, akiknek Takács csak annyit nyilatkozott, hogy egy még hónapokig futó projekjéről van szó.

Vagyis a Blikket két egyetemi hallgatónak sikerült meghekkelnie és ehhez csak annyit kellett tenniük, hogy küldenek egy manipulált fotót a mátranováki Fanyűvőről.