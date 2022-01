Elemző: Gattyán György ténykedése a Fideszt segíti

Karácsonykor jegyezték be Gattyán György pártját, a Megoldás Mozgalmat. Az IDEA intézet elemzője, Vasali Zoltán szerint egy kampány alatt felépíteni egy párt mögötti politikai közösséget akármennyi pénzzel is lehetetlen - számol be róla az ATV.

Az elemző hozzátette: „Ráadásul az ellenzék részéről is jogos az a felvetés, hogyha elindulnak és bármennyi szavazatot is szereznek, az igazából nem a bekerülésüket szolgálja – hiszen az szinte lehetetlen –, hanem a Fidesz érdekeit azáltal, hogy bizonytalanokat vagy ellenzéki szavazókat vihetnek el”.

Vasali úgy látja, még ha valóban a jószándék vezérli is Gattyán Györgyöt, inkább csak károkat fog okozni a ténykedésével:

„Ha digitalizációról beszélünk akár európai viszonylatban is, példátlan, hogy valaki ezért egy pártot alapítson”.

Az elemző hozzátette, érdekes jelenség lesz, ha valóban hamarabb jelenti be a politikai programját, mint az ellenzéki összefogás.

„Ugyanakkor Gattyán Györgyöt nehéz elhelyezni a politikai palettán” – jegyezte meg. „Látunk egy, a piaci szférában sikeres vállalkozót, akivel kapcsolatban rengeteg kérdés merül fel: akkor ő most piaci liberális vagy konzervatív, vajon szociálisan érzékeny?” – sorolta.