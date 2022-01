Márki-Zay Péter kijelentette: A rezsicsökkentés marad

A rezsicsökkentés marad. A Fidesz-propaganda ezzel kapcsolatban is színtiszta hazugságokat zúdít az emberekre. Egy Dobrev Klárával folytatott választási vitámból emeltek ki négy másodpercet, amelyben néphülyítésnek neveztem Orbánék rezsicsökkentését. Ezt továbbra is tartom

- tette helyre Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje a Fidesz médiában vele kapcsolatban terjedő kijelentést. A Népszavának adott rövid interjúban többek között arról is beszélt, ezt úgy érnék el, hogy "mi nem lopunk. Hódmezővásárhelyen az ingyenessé tett tömegközlekedés kevesebbe kerül. Minden lakossági adót eltöröltünk, a vállalkozásokét 30 százalékkal visszavágtuk és az adósságot is csökkentettük. A valódi rezsicsökkentés az épületkorszerűsítésről is szól, amivel csökkenthető a pazarlás, de belefér a saját áramtermelés is. Az Unió több ezermilliárdot adna rá, ha nem azt látná, hogy Orbán és barátai az egészet ellopják."

Az ingyenes energiát azonban nem támogatja, ugyanakkor a paksi atomerőművel kapcsolatos terveket már sikerült összefésülni az ellenzéken belül:

Paks 1-et természetesen nem állítjuk le. Sőt, ha az biztonságos, támogatom a mindennél olcsóbb áramot adó régi blokkok további élettartamhosszabbítását. Paks 2 szerződését pedig felülvizsgáljuk. A zöldpártok követelésétől eltérően azonnali felmondást nem ígérünk, hisz azt sem tudjuk, mi áll benne. Akárcsak a Budapest-Belgrád vasútvonalnál. Ezek olyan bűncselekmények, amelyekből felháborítóan sokat lopnak és amelyek nem a magyar emberek érdekeit szolgálják.

A Mátrai Erőműre is kitért, mely kapcsán elmondta, hogy a legfontosabb szempont a gazdaságosság, a környezetvédelem és az ott élők helyzete. A jelenlegi lignitblokkokat kiváltó földgázerőmű tervét támogatja.