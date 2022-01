Facebookos összeszólalkozás kellett ahhoz, hogy Vámospércs polgármestere közzétegye a testületi anyagokat

Facebookon alakult ki egy kisebb csörte Salamon Gergő, Hajdú-Bihar megye 3-as számú körzetének jobbikos jelöltje és Vámospércs polgármestere között, miután az ellenzéki politikus kifogásolta, hogy az elmúlt öt évben nem sikerült felölteni a testületi anyagokat a város honlapjára - írja a debreceninap.hu.

Salamon bejegyzésében azt írta, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordult az ügyben, mivel

Vámospércs polgármestere nem válaszolt levelemre. Természetesen ettől én még nyugodtan alszom. Az viszont nagyon aggasztó, hogy a törvényi előírásokat még mindig nem tartja be a város vezetője! Értem én, hogy a keresztapa kiadta parancsba, hogy semmibe kell engem venni és úgy tenni mintha nem is léteznék, de itt nem Tasó László, nem Ön kedves polgármester asszony és nem is Én vagyok a lényeg hanem a vámospércsi lakosok. Ezért ma jeleztem a NAIH.nak, hogy Vámospércs önkormányzata 2015-óta nem tölti fel a város honlapjára a testületi anyagokat!