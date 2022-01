A Mol felvásárolja a hazai Lukoil-kutakat

A Mol 610 millió dollár értékű szerződést írt alá 417 lengyelországi töltőállomás vásárlásáról a Grupa Lotos SA-val és a PKN Orlennel, aminek eredményeként a magyar cég a harmadik helyre léphet elő a lengyel üzemanyag-kiskereskedelmi piacon - jelentette be az olajipari társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A tranzakció részeként a Mol 185 magyar és szlovák töltőállomást ad el a PKN Orlennek, 259 millió dollár értékben. Az ügylet a PKN Orlen és a Lotos fúziójának Európai Bizottság általi engedélyezésétől függ. A felek megállapodtak a megvásárolt hálózat üzemanyag-ellátásáról is. A lengyelországi tranzakcióval a Mol a tizedik országba lép be kiskereskedelmi üzletágával, portfólióját 1943-ról 2390 töltőállomásra növeli - tették hozzá a bejelentésben. A vállalat 5 márkanév alatt működteti töltőállomásait régió szerte, ebbe beletartozik a nemrégiben megvásárolt 120 OMV Slovenija, valamint Szlovákiában és Magyarországon a 95 új Lukoil töltőállomás is. Ezek a tranzakciók versenyhatósági jóváhagyás alatt vannak.

A megvásárolt cég 79 töltőállomást üzemeltet Magyarországon Lukoil márkanévvel. A megállapodás annak a 2021 márciusi akvizíciónak a folytatása, amely során a Slovnaft, a Mol szlovák leányvállalata megvásárolta a Normbenz helyi cégét 16 ottani Lukoil-töltőállomással együtt - írták.

A megállapodás lezárását követően a Mol a lengyel üzemanyag-kiskereskedelmi piac meghatározó szereplőjévé válik, az ottani töltőállomásainak száma meghaladja a magyarországit.

(MTI)