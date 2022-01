Az árstop jogszabályi iránymutatására várnak a gyártók és a kereskedők

Még nem jelent meg a Magyar Közlönyben Orbán Viktor szerdai bejelentését szabályozó törvény. A kormány döntése alapján február 1-jétől korlátozzák Magyarországon a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, a csirkefarhát és a 2,8 százalékos tehéntej árát. Az intézkedés hatásairól legfeljebb csak találgatni tudnak az érintettek, de a szakmai érdekképviseletek többsége elhibázottnak nevezte az döntést.

Megkerestük a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségét (FÉSZ), ahol közölték, a miniszterelnöki bejelentés várható, szerteágazó hatásait a szövetségen belül jelenleg vizsgálják.

Tekintettel arra, hogy a konkrét jogszabály még nem jelent meg, ezért sok fontos részletre várunk még mi is, amiket meg kell ismernünk ahhoz, hogy felelősen tudjunk nyilatkozni. Amint megismerhetőek lesznek a további részletek, a FÉSZ kialakítja álláspontját

- közölte az élelmiszergyártók szakmai érdekképviselete.

Szintén nem látja még át a rendelkezés jogi szabályozását a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ).

Antalffy Gábor ügyvezető elnök lapunknak úgy fogalmazott, hogy már most problémát jelenthet, a korábban magasabb áron beszerzett termékek kvázi leértékelése, de a szakmai érdekképviselet jelezte,

- tette hozzá Antalffy Gábor, aki szerint lengyel mintára inkább az áfa csökkentése lehetne a hatékonyabb intézkedés.

Mi biztos, hogy nem ezt javasoltuk volna. A jóbarátunknak tekintett lengyelek a termékek adótartalmát csökkentik és a kármentésnek ez valószínűleg járhatóbb útja lenne nálunk is. De volt is már itthon hasonlóra precedens, amikor a kormány a pandémia idején az alapvető élelmiszerek árát és az éttermekből házhoz szállított ételek áfájához nyúltak. Tehát a jelenlegi kormány is hozzá nyúlt már az áfa mértékéhez