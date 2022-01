Kiszivároghatott az új Star Wars-film előzetese, ami ha átverés, akkor le a kalappal!

Szívroham közeli állapotot idézhet elő a Star Wars-rajongók körében egy csütörtökön felbukkant kedvcsináló, mely a Knights of Ren címet viseli. A feltöltője szerint a messzi-messzi galaxis új filmjének vagy szériájának a kiszivárgott traileréről van szó, melynek az animációja és az effektusai első ránézésre annyira profinak és lélegzetelállítónak tűnnek, hogy még akár igaz is lehet.

Érdemes azonban fenntartásokkal kezelni a kézikamerával felvett egyperces trailert, ugyanis bár ott díszeleg a végén a Disney+ streaming szolgáltató logója, inkább olyan hatást kelt mint egy videojáték intrója. Bárhogy is legyen, egy pillantást érdemes rá vetni, mert ha rajongói munkáról is van szó, le a kalappal az illető előtt.

Ha kihagyta volna az új Star Wars trilógiát nehéz lesz értelmezni a kiszivárgott előzetest, ugyanis a Ren lovagjai a 2019-es Skywalker kora záró etapjában bukkantak fel először, ott is rövid szerephez jutva, melyben Kylo Ren (Adam Driver) retteget osztagaként mesterük ellen fordulnak a végső harc során. Bár képregények formájában jobban megismerhettük őket, bőven lenne még mit elmesélni róluk, így ha tényleg valós a fenti projekt, akkor ezt az űrt hamarosan kitölthetik az SW univerzumában.

A Miki egeres stúdió boszorkánykonyhájának időbe telt megtalálnia a tökéletes receptet a Star Wars világának felélesztésére. Az új filmeket sokan kritizálták, az Egy Star Wars-történet alcímet viselő kalandozások pedig nem hozták az elvárt bevételeket. A megoldást végül a streaming csatornájukon bemutatott fejvadászról szóló The Mandalorian széria jelentette, mely akkora siker lett, hogy már a harmadik évadát is forgatják, miközben párhuzamosan az egyik mellékszereplője The Book of Boba Fett címmel saját sorozatot kapott.