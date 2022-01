Jobbik: Orbán Magyarországot az EU második legszegényebb országává tette

A Jobbik úgy véli, az orbáni gazdaságpolitika nemhogy nem működik, még fék sincs rajta, ami a szakadék szélén megállítaná – áll az ellenzéki erő közleményében. Emlékeztetnek, az Eurostat számításai szerint a magyar családok a kevéske fizetésük nagy részét a nyugat-európai árszínvonalú élelmiszerekre költik. „Egyéb kiadásokra a többségnek itt már nem futja, nincs miből spórolni, képtelenség már mit visszafogni” – teszik hozzá.

Az ellenzéki erő közleménye rámutat, 12 év Orbán-kormányzás után

már csak egyetlen ország van az Európai Unióban, ahol rosszabbul élnek: Bulgáriában.

Hozzáteszik, még Romániában is jóval több kerül már a kosárba egy nagybevásárlás idején.

A kontraszt kedvéért a Jobbik közleménye kiemeli, a magyar állam magától nem sajnálja a pénzt: nemcsak a felsorolt országoknál, de még a szlováknál, sőt a lengyelnél is többe kerül. Megemlítik, épp az állami költés felett őrködő számvevőszéki elnökből csinálják most a leggazdagabb tisztviselőt: Domokos László fizetése heteken belül 5,2 millió forintra nő, amivel „még a gyenge forinton évek óta nyerészkedő Matolcsyt is lekörözi” – fűzik hozzá.

Ezek a fizetések vajon arányban állnak-e a teljesítménnyel? Arányban vannak-e a magyar átlagbérrel?

– teszik fel a kérdést közleényükben.