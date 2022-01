Előbb tudott egy fideszes trolloldal a siófoki uszodát érintő kormánydöntésről, mint maga a polgármester

A siófoki Galerius Fürdő felújítását kiemelt beruházássá nyilvánította a kormány, amit hamarabb lehozott egy fideszes propagandát szajkózó trolloldal Facebookon, minthogy maga a polgármester tudomást szerzett volna róla – erről számolt be dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere. A városvezető tehát állítja, semmilyen külön értesítést nem kapott az uszodaépítés kapcsán, hanem a "Siófok FŐTÉR_Siófoki TÜKÖR" névre hallgató oldal posztjából értesült a döntésről.

Ami az előzményeket illeti, Lengyel január 6-ai posztjában a "fideszes troll-mocsok" véleményezése után felidézte, korábban már volt két olyan uszodaépítési kör országosan, amelyek keretében különböző, persze főleg fideszes vezetésű városok tanuszodákat kaptak, de Siófok egyikbe sem fért bele. Viszont pár hónapja Witzmann Mihály helyi fideszes országgyűlési képviselő azt a jó hírt közölte vele, hogy eredményes lobbizása folytán a harmadik körben még lehetőség nyílik a fürdőfelújításra. A polgármester szerint ez örömteli és bizakodásra okot adó volt, és el is indultak az előkészítő munkák: a városnak közművesített építési telket kell biztosítania.

Az engedélyeztetési folyamat gördülékenyen ment mindaddig, amíg az Emberi Erőforrások Minisztériuma hozzájáruló nyilatkozatára nem lett szükség. Azt azonban Lengyel szerint hiába kérelmezték december elején, azóta is várják a szupertárca válaszát, hogy a közművesítést tekintve előrébb léphessen az ügy. A polgármester megjegyezte, csak ahhoz több mint 100 millió forintra van szükség, s azt szavai szerint szűkös lehetőségeik ellenére is, de képviselő-testületi döntéssel "odatették".

Lengyel Róbert felhívta a figyelmet, az, hogy a projekt kiemelt beruházás lett, tudomása szerint elsősorban azzal a jelentőséggel bír, hogy a hatósági eljárási határidők rövidülhetnek, így gyorsabban lehet a kivitelezés fázisába is eljutni.

Elképzelhető, hogy a váratlan bejelentést az országgyűlési választások közeledte indokolta, azonban a városvezető abban bízik, egy ilyen szintű kormányzati döntés komoly előrelépést jelenthet, mert Siófok még sosem állt ilyen közel az uszoda felújításához.

Január 17-én a fideszes Witzmann Mihály már arról számolt be közösségi oldalán, hogy van pályázati lehetőség a Galerius felújítására. A Lengyel által is említett egyeztetései során a Pénzügyminisztériumhoz tartozó Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretein belül szerinte sikerült megtalálni a megoldást.

Majd a kormánypárti politikus azt írta, az eddigi információk szerint a fürdőfelújítás egyik részét energetikai támogatásból, másik részét pedig egyéb kormányzati forrásból lehet megoldani. Közös munkamegbeszélést is folytattak, így a megyei és a városi önkormányzat együttműködésével elkészülnek az előzetes tervek, energetikai számítások és a költségvetés, nyáron pedig beadásra kerülhet a pályázat is – vetítette előre Witzmann.

Lengyel Róbert reagált is erre másnap, 18-án, emlékeztetve, hogy megbeszélésükkor elmondta, az alaphangon szükséges 1,2 milliárd forintot a város saját kasszájából képtelen biztosítani pályázati forrás nélkül. Leszögezte, hogy most nincs pénz, de augusztusban a fürdő energetikai korszerűsítésére adhatnak majd be pályázatot, ám még további munkálatokhoz is kelleni fog forrás a polgármester szerint.

Tehát egy a választások utáni, augusztusi pályázatra tett ígéretet Witzmann, amelyért, illetve más forrásokért "tud és fog is" lobbizni, amennyiben ő és a kormány egyaránt marad április után is.

A siófoki városvezető szerint most a fürdőt üzemeltető Balaton-Parti Kft-vel és a megyei közgyűlés munkatársaival együttműködve előkészítik a pályázatot. Rámutatott, bár a fürdő zárva van, addig is hónapról-hónapra pénzbe kerül a rezsi és a karbantartás miatt.

Ugyanakkor érdekes az is, hogy a fenti mellett egy másik kormányszimpatizáns trolloldal, a "Siófok Hírei" is megnyilvánult az uszoda ügye kapcsán Witzmann bejegyzését követően, még aznap. Ebben tipikus stílusban bírálták Lengyelt azzal, hogy "ez évben eddig semmit nem csinált", s elmulasztotta a Galerius felújítását, míg a fideszes képviselő Witzmann "egy hét alatt elintézte". De egy sor további lejáratási célzatú kijelentést is a posztba gyömöszöltek, azt azonban ők sem fejtették ki tüzetesebben, pontosan mit értenek az alatt, hogy "örvendjetek siófokiak, a képviselő elintézte, a szemét kormány kifizeti, amit a Lengyel szétbarmolt" – ugyanis még nem biztos a pályázat sikeressége, az várhatóan nyárig még bőven a jövő zenéje.