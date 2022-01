Az Elkxrtuk tévépremierjét Kálomista miatt halasztották el

Mint azt az egész ország tudja már, az Elkxrtuk televíziós premierje eredetileg most vasárnap este 21:20-kor lett volna a TV2 csatornáján, ezt azonban elhalasztották, a csatorna sajtóosztálya szerint "programing okokból". Mielőtt bárki is pánikba esett volna, gyorsan hozzátették, hogy aggodalomra semmi ok, ugyanis be fogják mutatni Kálomista Gábor politikai thrillerét egy későbbi időpontban.

A Magyar Nemzet tudta meg mi állhat a módosítás hátterében, mint írják, "a vetítés átütemezésére az eredeti megállapodás pontosítása miatt került sor – miután Kálomista Gáborral csak így tudtak megegyezni”. A lap szerint az új premierdátum március 5 lesz.