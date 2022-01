Az ötödik hullám miatt online oktatással indul a félév az ELTE-n

Legalább három hétre online oktatást vezet be a tavaszi félév kezdetén az Eötvös Loránd Tudományegyetem a járvány ötödik hullámára való tekintettel - derül ki az egyetem honlapján megjelent tájékoztatásból. Indoklásukban szerepel

a magas egészségügyi kockázatú egyetemi polgárok védelme,

az oktatás és tanulás folyamatosságához fűződő érdek és

a nagyszámú hiányzások megelőzése is.

Azt remélik, hogy mivel az oktatók, kutatók, és munkatársak esetében szinte teljes körű az átoltottság, és kifejezetten magas a hallgatók körében is, így közösségükben a járvány újabb hulláma megelőzi majd az országos tendenciákat, és a tavaszi félév második részére már nem lesz meghatározó befolyása. Majd pedig visszatérhetnek a jelenléti oktatásra.

Kitértek arra is, hogy az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület folyamatosan figyelemmel kíséri a járvány terjedéséről szóló információkat, és azokra figyelemmel dönt majd az oktatásszervezési mód megváltoztatásáról.

Az ELTE közölte azt is, hogy a hallgatói hiányzásokra az általános szabályok vonatkoznak, a kollégiumok továbbra is a szokásos rendben működnek a következő időszakban is. Viszont a szakmai gyakorlatok végezhetők személyes jelenléttel, amennyiben a gyakorlóhely így rendelkezik - írták a tájékoztatóban.