65 ezer forintos csizmával játszotta el a nép egyszerű gyermekét a miniszterelnök

A választási kampány során igyekszik minden politikus a nép egyszerű gyermekeként tetszelegni, azonban a legtöbben ilyenkor sem képesek kilépni a szerepükből. Van, hogy Varga Judit másfél milliós karórával örül a csirkefarhátnak, és van, hogy a kormányfő 65 ezer forintos csizmával a lábán pörzsöli a disznót.

Persze, felmerülhet a kérdés, hogy egy miniszterelnök miért ne járkálhatna drága csizmában? Hiszen, ha megteheti, miért ne hordjon drága ruhákat vagy kiegészítőket?

A probléma valójában az, hogy ezen személyek arcpirító módon igyekeznek ilyenkor olyan képet sugallni a választóik felé, a országgyűlési választások előtt, mintha nem a dőzsölés tenné ki a mindennapjaikat.

A miniszterelnök a múlt héten "szerepelt" disznóvágáson a csongrád-csanád megyei Öttömösön. A Fidesz elnöke 13 év után vágott először újra disznót nyilvánosan. Sikerült is odafigyelnie a Fidesz marketingeseinek arra, hogy átlagembernek tűnjön, csak arra az apró részletre nem figyeltek, hogy a politikus egy méregdrága csizmában próbált egyszerű embernek mutatkozni. No, hiába, a következő 70 napban még van idő ezt is kiküszöbölni.