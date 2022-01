Jakab: Még a Fidesz közössége is fel fog szabadulni, ha a maffia feje megbukik

Bajtársiasnak nevezte a Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölthöz fűződő viszonyát Jakab Péter, a Jobbik elnöke az N1 TV-nek adott interjújában. „Ami nem azt jelenti, hogy a bajtársak között esetenként nincsenek viták” – fűzte hozzá. Felidézte, három éve, a rabszolgatörvény elleni tiltakozás kapcsán kezdődött az ellenzéki pártok együttműködése, ami mára odáig jutott, hogy sikeresen lebonyolították az első országos előválasztást, amit Márki-Zay Péter nyert meg. Mint Jakab fogalmazott, azok a viták, melyeket a többi párttal három év alatt oldottak meg, azt a kormányfőjelölttel három hónap alatt oldották meg.

Nem lehetett ezeket a vitákat elhazudni. Ha hazudnánk a választópolgároknak, akkor az elmúlt harminc év gyakorlatát folytatnánk

– mutatott rá Jakab.

Arra a felvetésre, hogy a Jobbik elnöke nem volt ott Márki-Zay Anker közi győzelmi ünnepségén, Jakab úgy válaszolt, nem az a kérdés, ki volt ott és ki nem, hanem az a lényeg, hogy egységesen sorakozzanak fel a győztes jelölt mögé.

Az Egységben Magyarországért programalkotásáról szólva elismerte, ott is voltak, vannak viták, de „a rezsimek működnek úgy, hogy nincsenek viták, a rezsimek egyhangúak”, az ellenzék azonban sokszínű, amit meg is kell őrizni. Hozzátette, az ő vitáik előreviszik Magyarországot a fejlődés útján.

A programról Jakab azt mondta, az gyakorlatilag elkészült, az utolsó finomítások vannak hátra, az egyes szakpolitikai programpontokat pedig folyamatosan mutatják be. A pártelnök hangsúlyozta, a programalkotás során konszenzussal születtek a döntések, a többségi döntéshozatalt nem fogadták el, azaz mindenkinek van vétójoga. A Jobbik is élt már vétójogával, ilyen volt például a homoszexuálisok házasságának kérdése – ismertette Jakab, majd hozzátette, úgy véli, a bejegyzett élettársi kapcsolat olyan intézmény, mely megfelelő szintű szabályozás. Kiemelte, a kezdeményezéseket a Fidesz rendszerében ellenzékiként nem lehet keresztülvinni, bár több olyan intézkedést is említett (SZJA-visszatérítés, fiatalok SZJA-mentessége), amit a Jobbik javasolt, a Fidesz elutasította, majd néhány hónap múlva saját ötletként bejelentett. Tehát bár ellenzékből is lehet sikereket elérni, de most kormányzati szerepre készülnek, és ehhez kapcsolódóan vittek keresztül saját elképzeléseket az ellenzéki tárgyalóasztalnál – mondta a pártelnök, példaként felhozva az elszámoltatás, az önálló határőrség vagy a szolgálati nyugdíjak kérdését.

A Pegasus-, majd ehhez kapcsolódva a Völner-botránnyal kapcsolatban Jakab azt reméli,

Pali bátyánk börtönbe kerül, mert oda való nagyon sok mindenkivel együtt.

Rámutatott, a NER a korrupcióra épül, hiszen „itt milliárdok tűntek el”. Példaként hozta fel az Orbán Viktor vejéhez kötődő Elios-botrányt, ahol „tizenhárommilliárd forintos károkozásról van szó, és Tiborcz még mindig szabadlábon van”. Úgy vélte, az ellenzék igenis sokat foglalkozik (akár a Nemzetbiztonsági Bizottság szintjén) ezekkel a botrányokkal, ugyanakkor – mint fogalmazott – „tény, hogy a magyar emberek ezeket a témákat már kicsit beárazták”. Utalt arra, hogy számos telefonbeszélgetés alkalmával azt mondja neki a választópolgár, hogy „ez nem telefontéma”. Jakab szerint a Pegasus-botrány bizonyosságot adott, hogy „ha valaki másként gondolkodik, mint a rezsim, akkor előfordulhat, hogy le fogják őt hallgatni”, míg a korrupció kapcsán sokan azt gondolják, „nem baj, hogy ha lopnak, csak hagyjanak élni”. Jakab viszont rámutatott,

a korrupció elüldözi a tehetséges magyar embereket.

Véleménye szerint az emberek azért nem tudják megvenni még a csirke far-hátat sem, csak ha hatósági árassá teszik, mert „a fideszes gazemberek a rá valót vették el akkor, amikor milliárdokból építenek stadionokat, amikor milliárdokból építenek úgy autópályát, hogy feleannyiból is ki lehetne hozni, de vissza kell osztani azt a pénzt, amit éppen béremelésre vagy nyugdíjemelésre is lehetne fordítani”. A pártelnök szerint erről meg kellene változtatni az emberek gondolkodását,

ne érezzék azt, hogy ez természetes!

Úgy fogalmazott, „a rendszerváltást nekünk kell elhozni ebbe a hazába”, hogy ne kelljen rabságban élni, senki ne vágyjon vissza az Orbán-rendszerbe, ahogy a Kádár-rendszerbe sem.

A megélhetési válságról szólva Jakab felidézte, utcafórumain az emberek meglepődnek, mikor elmondja nekik, Lengyelországban elengedték az alapvető élelmiszerek áfáját, az üzemanyagokét pedig 23-ról 8 százalékra csökkentették, mert

azt mondják, most nem Brüsszel az első, hanem a lengyel emberek pénztárcája.

Rámutatott, Orbán Viktor az óvodások nemi átalakító műtétje kapcsán „kardot ránt az egész világ ellen”, holott Magyarországon még egy óvodással sem találkozott, akinek ilyen igénye lenne, de ha az üzemanyagok áfájáról van szó, akkor meg Brüsszelre mutogat, hogy „nem lehet szabadságharcot vívni, mert meg van kötve a kezünk”.

Nemi átalakító műtétet senki nem akar, áfacsökkentést viszont mindenki akar. Ezt kellene a kormánynak kiharcolnia

– hangsúlyozta Jakab.

Az ellenzéki vezető a másik fontos társadalmi kérdésnek az oltás megkerülhetetlen kérdését nevezte. A pártelnök szerint az emberek igazságtalannak érzik, hogy a Fidesz egyre több területen kötelezővé teszi az oltás felvételét, „nem adja meg a szabad választás lehetőségét”. Jakab leszögezte,

az Egységben Magyarországért nem támogatja semmilyen szinten az oltás kötelezővé tételét.

A hiteles tájékoztatást, az ingyenes tesztelést támogatják, mint mondta, heti egy ingyenes PCR-tesztelést kellene biztosítani azon oltakozni nem kívánók számára, akiknek munkavégzéshez vagy egészségügyi ellátáshoz szükségük van rá. Rámutatott,

a 20 ezer forintos PCR-teszttel megvalósult a fizetős egészségügy, ehhez képest a vizitdíj mértéke 300 forint volt.

Emlékeztetett, Szijjártó Péter bejelentette, több száz millió forinttal támogatja Kóka János korábbi SZDSZ-es miniszter magánklinikáját.

Arra a felvetésre, hogy az ellenzéknek a saját üzeneteit vaskosabban kellene kommunikálni, Jakab úgy válaszolt, korábban az ellenzék szétaprózott volt, mindenki azt hangsúlyozta, ő a megoldás. Most azonban egységbe tömörülve azt mondják, mi vagyunk a megoldás. A Fidesz ebben nagyon egységes – tette hozzá –, „egységesek, határozottak, egységesen hazudnak, egységesen lopnak, erőt mutatnak a rossz oldalon”.

Mutassuk fel az erőt a jó oldalon!

– szólított fel a Jobbik elnöke.

Úgy látja, az összefogás ereje képes bátorságot adni a választópolgároknak, hogy ha az ellenzéki politikusok képesek voltak áldozatot hozni, akkor érdemes őket komolyan venni.

Kérdésként merült fel, hogy az ellenzék által kezdeményezett népszavazási kezdeményezést 235 ezer ember írta alá, míg pár hónappal korábban az előválasztáson még 700 ezren vettek részt. Jakab úgy vélte, az összefogás élménye sokkal nagyobb volt a választópolgárok számára, mint az, hogy a Fudan egyetemről véleményt mondjanak. Ugyanakkor úgy vélte, április 3-án népszavazás lesz erről is, a korrupcióról, az álláskeresési járadékról meg „a tönkrevert egészségügyről is”.

Magáról az Orbán-rendszerről fogunk népszavazást tartani, és ezt senki nem fogja tudni megakadályozni

– húzta alá az ellenzéki vezető.

Az előválasztást viszont nagyon nagy sikernek nevezte, ami „egy katarzist adott az ellenzéki választóknak”.

Arra a kérdésre, hogy egy ellenzéki győzelem esetén mi lesz a „bebetonozott fideszes pozíciókkal”, így a médiahatóság elnökével, az egyetemi alapítványokkal stb., Jakab úgy válaszolt, a „mélyállam lebontására” vonatkozóan még most is komoly vita zajlik az alkotmányjogászok között. Rámutatott, Magyarországnak Alaptörvénye van, de

az Alkotmány mint társadalmi szerződés nem köttetett meg a választópolgárok és a hatalom birtokosai között.

Leszögezte, egy Alkotmányt népszavazásra kell bocsátani, hogy azt a társadalmi szerződést meg is tuják kötni a választópolgárok. Kiemelte, a fideszes alaptörvény is tiltja a hatalom kizárólagos gyakorlását, hogy kilenc évre pártkatonákat ültessenek fontos pozíciókba. Ezt azonban nem sikerült megakadályozni – tette hozzá Jakab, aki szerint az Alkotmánybíróság nem végezte el az ezzel kapcsolatos feladatát. Úgy vélte, önmagában Alaptörvény-ellenes, hogy pártkatonákat neveznek ki ilyen posztokra. De Alkotmányt is lehet alkotni, és meg kell nézni, hogy annak szellemével összhangban van-e az Alaptörvény.

Jakab azt mondta,

a maffiát a maffia feje tartja össze, (…) ő a zárókő a boltívben, ha kivesszük őt ebből a boltívből, akkor a boltív össze fog omlani, és a saját rendszerét fogja maga alá temetni.

A pártelnök szerint ha a Fidesz megbukik, akkor még a Fidesz közössége is fel fog szabadulni.

Az N1 TV teljes interjúja itt nézhető meg: