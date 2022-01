Két éve zajlik Simonka pere, az elsőrendű vádlott közben több mint 165 millió forint támogatást kapott

Mint ismert, Simonka György Békés megyei fideszes országgyűlési képviselőt és 32 társát bűnszervezetben elkövetett 1,4 milliárd forintos károkozással vádolják, közben azonban az ügy elsőrendű vádlottja több alkalommal, összesen több mint 165 millió forint támogatást kapott költségvetési és EU-s forrásból a 2020 januárjában elkezdődött büntetőper óta – számolt be a 24.hu.

Mindez azért érdekes, mert

noha a vádhatóság Simonkát tartja a bűnszervezet irányítójának, a kormánypárti politikus csak az eljárás harmadrendű vádlottja.

A vád fókuszában a Paprikakert TÉSZ Kft., illetve a Magyar Termés TÉSZ Kft., egykori ügyvezetői állnak. Utóbbit korábban Kékessy Mihály György elsőrendű vádlott vezette, akit még a nyomozás során le is tartoztattak egy időre.

Simonka közeli ismerőse volt Kékessy korábban. Amellett, hogy több közös vállalkozásuk volt, korábban egy időre Kékessy nevére került a tulajdonjoga annak a vagyonzár alá vett kertes háznak, amelyben a Fidesz politikusa lakik családjával a Békés megyei Újkígyóson.

A Magyar Államkincstár adatbázisa szerint

európai uniós és magyar állami költségvetésű forrásból agrártámogatásra 2020-ban 82.965.818 forintot, 2021-ben pedig 82.286.628 forintot fizetett ki az állami szervezet Kékessynek.

A lap azt írja, a folyósított összegek közt van olyan is, melyek odaítéléséről is 2020-ban, illetve 2021-ben született döntés, de olyan is, amire korábban kellett pályázni.

Kékessy Mihály a mezőgazdasági termékekkel kereskedő Perpusz Hungary Kft. ügyvezetője és tulajdonosa, a cég pedig a Simonka-per vádiratában is felbukkan, mivel annak szintén tulajdonos-ügyvezetője volt korábban Simonka György, illetve a képviselő felesége is, aki a büntetőper ötödrendű vádlottja.

A vállalkozás egyébként szintén részesült vissza nem térítendő támogatásban: az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Széchenyi Kártya Programb keretében hárommillió forintot ítélt meg, az állami Garantiqa Hitelgarancia Zrt. pedig 64 millió forintos állami kezességvállalás keretében segítette.

A lap megkereste a Magyar Államkincstárat, hogy megtudják, vizsgálják-e, hogy a támogatott személyekkel szemben zajlik-e eljárás, illetve ez hogyan befolyásolja a közpénzek folyósítását a kedvezményezettek felé. Arra is kíváncsiak voltak, hogy ha kiderül, hogy például költségvetési csalás miatt zajlik valaki ellen eljárás, akkor visszakövetelik-e a támogatottaknak kifizetett összegeket, választ azonban egyik kérdésre sem kaptak.

Kékessynek egyébként Központi Nyomozó Főügyészség vádirata szerint felelnie kell üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt, illetve két rendbeli folytatólagosan, egy esetben bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt is.

Vele szemben a vádhatóság vagyonelkobzást elrendelését is kérte a bíróságtól, 16 millió forint erejéig.

Éppen a napokban írtuk meg, hogy a Fidesz elengedte Boldog István, Simonka György és Völner Pál választókerületét. Békés megye 4. számú választókerületében sokáig Simonka György volt a Fidesz vitathatatlan politikusa, de a korrupciós ügyek nyomán indult büntetőper után Simonka kiesett a Fidesz kegyeltjeinek sorából.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, 410 millió forint állami támogatás visszafizetését próbálta elkerülni az egykor Simonka György fideszes képviselő érdekeltségébe tartozó Paprikakert TÉSZ Kft. A társaság olyan jogszabály-módosítások alapján próbálta megúszni a szabálytalanul felhasznált pénzek visszafizetését, amiket Simonka ért el a parlamentben