A Fidesz elengedte Boldog István, Simonka György és Völner Pál választókerületét

Teljesen mindegy, hogy ki a választási ellenfelem, azaz, ki a Fidesz jelöltje, hiszen csak egy fogaskerék lesz az orbáni rendszerben

- mondta az Alfahírnek Nunkovics Tibor, az Egységben Magyarországért közös jelöltje, miután a Fidesz-KDNP közzétette mind a 106 egyéni jelölt névsorát.

Nunkovics Tibor Jobbik Béli Balázs

Ez alapján a végrehajtók korrupciós botrányába belebukó Völner Pál helyett Erős Gábor, Esztergom fideszes alpolgármestere lesz a kormánypártok jelöltje az országgyűlési választáson. Nunkovics Tibor szerint a Völner-ügy elvben nem könnyítheti meg a kampányt, ugyanakkor jelezte, Erős Gábor mindenképpen egy kevésbé ismert személy, mint a volt igazságügyi államtitkár.

Nem igazán tudok róla semmit. Azt mondják róla, hogy ő az az alpolgármester, akit ha odatesznek a sarokba, akkor ott is marad...

Csányi Tamás, a Jobbik képviselője is „beugró” ellenfelet kapott. Így tehát a több büntetőperben is érintett Boldog István jelenlegi fideszes képviselő helyett Mezőtúr polgármesterét, Herczeg Zsoltot indítja a Fidesz.

Boldog István kiesésével talán könnyebb lesz a kampány, de magam is úgy gondolom, hogy itt is a Fideszt kell majd legyőzni, ami nehéz, de megoldható feladat

- mondta az Alfahír kérdésére Csányi Tamás.

Csányi Tamás Jobbik Béli Balázs

Fontos megemlíteni, hogy a Jobbik közös ellenzéki jelöltje 2018-ban elvitte a mezőtúri szavazatok többségét, ami mindenképpen biztató lehet a mostani megmérettetésen.

Nagyon sokáig vártak. Szinte az utolsó utáni pillanatban jelentették be Herczeg Zsolt jelöltségét. Úgy tudjuk, sorra kérdeztek mindenkit, hogy vállalná-e a fideszes jelöltséget, de senki nem akarta elvállalni az indulást. Herceg Zsoltnak pedig nincs különösebb veszítenivalója, mert ha reményeim szerint alulmarad, akkor is maradhat mezőtúri polgármester

- vélte Csányi Tamás, az Egységben Magyarországért közös jelöltje.

Békés megye 4. számú választókerületében sokáig Simonka György volt a Fidesz vitathatatlan politikusa, de a korrupciós ügyek nyomán indult büntetőper után Simonka is kiesett a Fidesz kegyeltjeinek sorából. Helyette Erdős Norbertet, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárát jelölte ki a Fidesz vezérkara.

Nekem nem igazán van dolgom Erdős Norberttel, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy őt mint személyt nem ismerik. Most januárban volt egy közvélemény-kutatás és ez alapján a megkérdezetteknek csak az öt százaléka ismeri. Tehát 750-ből csak négyen tudták, hogy ki a Fidesz jelöltje

- közölte Szabó Ervin, az ellenzék közös jelöltje.

Szabó Ervin Jobbik Béli Balázs

A jobbikos politikus Simonka György visszalépése után is úgy gondolja, hogy a Fideszt és nem a kormánypárt jelöltjét kell majd legyőzni április 3-án.

Amilyen helyzetben van most a dél-békési választókerület, az a Fidesz és Simonka György itteni ténykedéseinek az eredménye. Ugyanakkor nyilván nem lehet alábecsülni sem Erdős Norbertet, sem pedig a Fidesz kampánygépezetét

- tette hozzá Szabó Ervin.

Az Egységben Magyarországért közös jelöltjei hamarosan hivatalosan is megkezdik az országgyűlési választás kampányát. A most megszólaltatott három jelölt esélyei Simonka György, Völner Pál és Boldog István kiesésével elvben nőttek, de mint az elhangzott, legnagyobb ellenfelük továbbra is a Fidesz. Az eddig rájuk szavazókat kell meggyőzni arról, hogy most az ellenzékre, és ne az oligarchákra épülő rendszerre voksoljanak majd áprilisban.