Egy év alatt közel 17 ezer dolgozó hagyta ott az egészségügyet, de ez még csak a kezdet

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2020 utolsó negyedévében még 197 400 alkalmazott dolgozott a magyar egészségügyben, a legfrissebb adatokból azonban kiderül, hogy 2021 negyedik negyed évében már csak 180 700. Összesen tehát 16 700 dolgozó tűnt el a már így is túlterhelt magyar egészségügyből egyetlen év alatt.

Rig Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője már korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy súlyos emberhiánnyal kell majd szembenéznünk a rossz átalakítások miatt az egészségügyben. A statisztikák pedig igazolják félelmét.

„Az a baj, hogy a fideszes propagandának szembe jött az igazság”

– mondta az Alfahír megkeresésére a képviselő a statisztikák kapcsán, felelevenítve, hogy korábban azzal vádolták meg a kormány oldaláról, hogy álhíreket terjeszt, de most az általuk irányított statisztikai hivatal is őt támasztja alá.

„Csak tájékozódniuk kellett volna mondjuk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarától, vagy egy két szakszervezettől és akkor nem mondták volna, hogy álhíreket terjesztek” – tette hozzá.

Rig arra is felhívta a figyelmet, hogy nem feltétlen szabad elhinni a KSH adatait, mert azt „a fideszes propaganda szokta manipulálni”.

„Ha ez is egy manipulált szám, és ennyit mertek leírni, akkor a helyzet még sokkal súlyosabb”

– jegyezte meg lapunknak.

A képviselő felhívta arra a figyelmet, hogy „ez a közel 17 ezer szakdolgozó, csak a kezdet, mert amikor megszűnik a felmondási tilalom, akkor az előzetes felmérések alapján még több ezer dolgozó fog felmondani”. Rig szerint már így is érzékelhető a szakemberhiány, hiszen szünetelnek szakrendelések, elmaradnak beavatkozások és átcsoportosítanak embereket, csak ezt eddig nem merte bevallani a kormány és ezután sem fogja.

Rig Lajos maga is teljesít szolgálatot mentőápolóként a közép-dunántúli régióban, így személyesen is megtapasztalja a szakemberhiányt. Kifejtette, hogy a kórházakban és a háziorvosi rendelőkben náluk is nagyon rossz a helyzet, a mentőknél viszont valamivel jobban állnak mint Budapesten, de így sem megfelelőek az állapotok.

„A mentőknél fővárosban van elsősorban munkaerőhiány, amit megpróbálnak úgy orvosolni, hogy időszakonként vidékről rendelnek fel autókat” – magyarázta a helyzetet a képviselő és hozzátette, hogy ez a megoldás hosszútávon nem fenntartható.

Rig úgy látja, hogy a probléma megoldásának kulcsa a kormányváltásban rejlik, „hiszen ennek a kormánynak volt 12 éve, hogy ledolgozza a hiányt és felduzzassza az állományt”.

„A Fidesz-kormány ahelyett, hogy megtartotta volna, elüldözte a dolgozókat. Ez a folyamat csak akkor fordítható meg, ha egy másik kormányzat lesz, hiszen ennek a kormánynak az egészségüggyel kapcsolatos terveit a napokban már hallhattuk, bár nem propagálják őket. Ügyeleti kórházakat, nappali kórházakat akarnak létesíteni, amivel megint csak leépítenének ellátási formákat” – összegezte lapunknak Rig Lajos.