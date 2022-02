Ingyenes tablet és laptop a diákoknak, digitális választási rendszer létrehozása - bemutatta digitalizációs programját az Egységben Magyarországért

Hogyan leszünk XXI. századi ország? címmel tartottak online sajtótájékoztatót az Egységben Magyarországért szakpolitikusai, ahol az ellenzéki összefogás digitalizációs intézkedési terveit ismertették.

Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja és az Egységben Magyarországért budapesti képviselőjelöltje szerint a digitalizáció terén nyújtott teljesítményben az egész Orbán-kormány elmúlt 12 éves teljesítményét le tudjuk mérni. A magyar kormány 2014 és 2020 között erre a célra összesen tízszer annyi pénzt használt fel, mint Észtország, ennek ellenére az észt állampolgárok lényegesen szélesebb és olcsóbb szolgáltatási portfólióhoz juthatnak hozzá.

A digitális kormányzás bevezetése össztársadalmi ügy, a társadalmi jólét alapja a 21. században

- hangsúlyozta Hajnal Miklós.

Az Egységben Magyarországért kormányra kerülése után fejleszteni fogja a digitálisan elérhető állami szolgáltatásokat az oktatás, az egészségügy, illetve a közműszolgáltatások terén, ezzel egyszerre csökkentik a költségvetés kiadásait és növelik az átláthatóságot. Arra is ígéretet tett az ellenzéki politikus, hogy mindenki számára ingyenes, 1 gigabájtos mobilinternet csomagot fognak nyújtani, valamint ingyenes tabletet és laptopot biztosítanak minden diáknak.

Hajnal Miklós arról is beszélt, hogy továbbfejlesztik az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) rendszerét, hogy a betegek is tudjanak jegyzeteket feltölteni, a rendszerben megjelenő adatokat pedig szabványosítják. A digitális egészségügyi rendszert úgy fejlesztik, hogy az alkalmas legyen távvizitekre, kapuőrmegoldásokat építenek be angol mintára, valamint támogatják a távdiagnosztikai és monitorozó eszközök elterjedését.

Jószai Teodóra, a Egységben Magyarországért szigetszentmiklósi képviselőjelöltje az oktatási és tudományos vonatkozású programot ismertette, miszerint minimum 2-3 digitális tananyag elérhetőségét biztosítják majd, ezzel visszaállítva a tanszabadságot. Megteremtik a tudományos intézmények hosszú távú stabilitását és azt a célt tűzik ki, hogy a kutatás és innováció finanszírozásának 4 éven belül el kell érnie a GDP 2,3 százalékát.

Az egyetemi ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztésével segíteni kívánják, hogy a piacképes kutatási projektekben dolgozók startup cégeket tudjanak alapítani. Emellett az általános iskola második osztályától bevezetik az informatika oktatását és minden tárgy részévé teszik az adott területen a digitális ismereteket.

Varga László, az MSZP országgyűlési képviselője és az Egységben Magyarországért miskolci képviselőjelöltje a digitális állam fejlesztési céljairól beszélt.

A következő választási ciklusban az állam egyik legfontosabb feladata lesz a közigazgatás és a közszolgáltatás teljes körű digitalizációja. Ezt a folyamatot fell kell gyorsítani. Az állam, az önkormányzatok, a piaci szereplők, a civil szervezetek és az állampolgárok digitális összekapcsolásával létre kell hozni a digitális Magyarországot

– jelentette ki Varga László.

Az MSZP politikusa azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország internetellátását ugyanolyan szabályozott közműként kell fejleszteni, mint az áram-, víz- vagy távhőszolgáltatást. Ha kormányra kerülnek, akkor egyszerűsítik az ügyintézést, a panasz- és reklamációkezelést, valamint a számla- és fizetési szolgáltatást.

Emellett egységes digitális azonosítót kívánnak bevezetni GDPR-kompatibilis módon, svéd mintára, valamint digitális választási rendszert hoznak létre, amely képes országos szavazások lebonyolítására. Egységes digitális megoldásokkal teszik kényelmesebbé a megosztott és közösségi közlekedés módokat, illetve „okos mérőeszközök” felszerelésével segítik elő az energiahatékonyság elérését. Négy év alatt megfelezik a vállalkozások adóügyintézéssel töltött idejét, digitális vállalkozói csomagok biztosítása révén és igyekeznek háttérbe szorítani a készpénzhasználatot, fejlesztik a digitális fizetési módokat - sorolta a program elemeit Varga László.