Elios-ügy: „28 város polgárait lopták meg”

Mellár Tamás Pécsről jelentkezett be, annak apropóján, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a napokban nyilvánosságra hozta az Elios-ügyben keletkezett nyomozati iratokat.

Mint azt tudni lehet, 2012-ben és 2013-ban a miniszterelnök vejének érdekeltségébe tartozó Elios Zrt. szabálytalan körülmények között nyert el uniós forrásokból finanszírozott önkormányzati pályázatokat. Ezek a közvilágítás fejlesztését célozták, a munkákat azonban az Elios nem megfelelő minőségben végezte el. A vizsgálatok során az Olaf az Elios által elnyert közvilágosítással kapcsolatos pályázat mindegyikénél tárt fel visszaéléseket.

„Ebből az anyagból kiderül, hogy 28 város polgárait lopták meg”

– mondta Mellár Tamás a Facebook-oldalán közzétett online sajtótájékoztatóján.

Baranya megye 1. számú választókerületének ellenzéki képviselőjelöltje kiemeli, hogy Pécs nem tartozik a közé a 28 város közé, ugyanis a város nem kapott uniós támogatásokat, de ettől függetlenül nem mentes az egész ügytől.

„Itt is az Elios végezte a lámpacseréket, csak itt nem uniós támogatásból, hanem hitelből”

– fogalmazott Mellár, aki elmondta, hogy a korábbi fideszes városvezetés vett fel 1 milliárd forint hitelt a közvilágítás korszerűsítésére.

„Lehet is látni, meg nem is nagyon lehet látni” – értékelte a munkát a képviselőjelölt, aki beszámolt arról is, hogy sajnálatos módon halálos áldozata is volt már a rossz látási viszonyoknak.

Az elmúlt időszakban a Mindenki Pécsért egyesület többször vizsgálta az Elios-ügyet, majd a szabálytalanságok feltárása után a város feljelentést tett, azonban semmi komoly rendőrségi vizsgálat nem indult és így bírósági szakaszba sem került a dolog.

„Abban reménykedhetünk, hogy kormányváltás után számon tudjuk majd kérni a felelősöket” – tette hozzá Mellár, aki szerint az új kormány feladata lesz, hogy valóban megoldja a közvilágítás problémáját.

Az Elios-ügyben érintett városok között van a Somogy megye 4. számú választókerületében található Siófok is. A választókerület ellenzéki képviselőjelöltje, Potocskáné Kőrösi Anita kérdésünkre beszámolt az ottani helyzetről.

„Az aktákat átvizsgálva mi magunk is találtunk komoly szabálytalanságokat a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatosan, viszont Siófok nagyon helyesen lépett és a rossz világítási testeket lecseréltette. Így itt már nem okoz közlekedési fennakadásokat az Elios munkája” – mondta el Potocskáné Kőrösi Anita.

Mezőhegyesen szintén az Elios nyerte el a közvilágítás felújításának lehetőségét. A térség ellenzéki képviselőjelöltje, Szabó Ervin kifejtette, hogy valóban okoz problémát a rossz közvilágítás, azonban „a mezőhegyesieket nem ez foglalkoztatja a legjobban”. A képviselőjelölt elmondta, hogy miközben Lázár ménesbirtokánál százmilliók tűnnek el és a milliárdok ömlenek a térségbe, aközben mégis munkahelyek szűnnek meg.

„Gyakorlatilag az foglalkoztatja az embereket, hogy lesz-e kenyér az asztalon”

– fogalmazott Szabó, aki úgy látja, hogy egyre kevesebb helyinek van munkája.

A Jobbik politikusa kifejtette, hogy tisztában van ő is, hogy Mezőhegyes is érintett az Elios-ügyben, de az utca embere nem ezt tartja a legnagyobb problémának.

„Nem ezért rántanék én kardot, hanem azért, hogy legyen Mezőhegyes a mezőhegyesieké, ne egy alapítványé, amelyben az ország NER-lovagjai foglalnak helyet” – vélekedett Szabó.

A 28 érintett város egyike volt Gyál is, a térség ellenzéki civil képviselőjelöltje, Fricsovszky-Tóth Péter megkeresésünkre elmondta, hogy az Eleven Gyál egyesülettel – amely az OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatala érdekében pert indított az Európai Bizottság ellen a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet közreműködésével – még civilszervezeti szinten találkozott és egyeztetett ezekről a témákról.

„Nyilván probléma a mai napig, hogy a közvilágítás elég erőteljesen hiányosságokkal küszködik és ennek alfája és omegája, hogy nagyon sok uniós pénz lett elégetve, egy, azóta már többszörösen bukott projektre”

– fejtette ki Fricsovszky-Tóth.

A képviselőjelölt arról is beszámolt, hogy mindennapos közlekedési problémákat is okoz a nem megfelelő világítás, mert nem lehet megfelelően belátni bizonyos területeket, ami veszélyt jelent, mind a gyalogosokra és kerékpárosokra, mind a gépjárművezetőkre nézve.

Szilágyi Szabolcs, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú választókerületének ellenzéki képviselőjelöltje a szintén Elios felújításban érintett Miskolccal kapcsolatban kifejtette, hogy „objektív véleményhez ki kérne kérni a rendőrség adatait, de a lakosság szubjektív véleménye az, hogy több a baleset”, amióta az új világítási rendszer működik.

„Nagyon sok kritika fogalmazódik meg a lakosság részéről, hogy azok a gyalogátkelő helyek, amelyek még az Elios-átalakítás előtt jobban láthatóak voltak, azok most nem rendelkeznek megfelelő megvilágítással” – mondta el kérdésünkre Szilágyi.