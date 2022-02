EBESZ: a hosszú távú megfigyelők szerte az országban követik majd a választás előkészületeit

Ahogy arról beszámoltunk, 62 EP-képviselő teljes körű választási megfigyelő missziót javasolt az április 3-i országgyűlési választásokra az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ), erről aztán a szervezet is döntött. Januárban kormány meghívására az úgynevezett igényfelmérő misszió tanulmányozta Magyarországon a választásokkal kapcsolatos jogszabályokat. Nemcsak az állami szervek képviselőivel, hanem ellenzéki és kormánypárti politikusokkal, újságírókkal és a civil társadalom képviselőivel is találkoztak a küldötteik. Ezt nem mellesleg a voksturizmus veszélye is indokolta.

Javasolták, hogy 18 hosszú távú megfigyelő érkezzen Magyarországra, akikhez majd további 200 olyan megfigyelő csatlakozik, akik röviddel április 3-a előtt érkeznek, majd a választások után néhány nappal távoznak. Értékelésükben számos aggályt megneveztek a független médiához való hozzáféréstől az ellenzék szűkebb plakátolási lehetőségein át, a szavazatszámláló bizottságok függetlenségégén keresztül és a kampányfinanszírozásig.

A misszió vezetője és a központi csapat Budapesten fog dolgozni, a hosszú távú megfigyelők pedig szerte az országban követik majd a választás előkészületeit.

– mondta Katya Andrusz, az EBESZ Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) szóvivője az RTL-nek.

Az, hogy hazánk esetében a január 17-e és 22-e közti előzetes felmérés után a teljes megfigyelés mellett döntöttek, Katya Andrusz szerint egyáltalán nem szokatlan. Elmondta azt is, hogy soha nem hasonlítják össze az országokat és a választásokat, mindegyiket egyedi esetként bírálják el. A döntésben pedig szerepet játszik az is, hogy az adott évben hány választást kell megfigyelniük.

A szóvivő kifejtette, figyelemmel kísérik majd a törvényi feltételek teljesülését, a szavazók és a jelöltek regisztrációját, és a szabad kampányolás lehetőségét is, és már hetekkel korábban elkezdenek dolgozni. Emlékeztetett, a teljes megfigyelés azt jelenti, hogy pár nappal a választás előtt rövid távú megfigyelők is érkeznek hazánkba, akik a szavazás napján a szavazókörökben figyelik majd, hogy mi történik.

Katya Andrusz úgy véli, azt is fontos megérteni, hogy az EBESZ megfigyelői politikailag teljesen semlegesek, egyáltalán nem érdekli őket, hogy ki nyeri a választásokat, csak az, hogy hogyan nyernek.

"Nem azért érkezünk egy országba, hogy kritizáljuk a hatóságokat vagy bárkit a hibákért"

– szögezte le, hozzáfűzve, hogy azért jönnek, hogy a választások végén ajánlást írjanak a kormánynak, hogy a felmerülő problémákat orvosolni tudják. Ez azonban semmire nem kötelezi a kormányzatot.

A 2018-as választások után 26 ajánlást fogalmaztak meg, melyből nyolcat fontosnak neveztek. Az Igazságügyi Minisztérium akkor azt mondta, megfontolták a javaslatokat, de azokat, amelyek nincsenek összhangban a magyar demokratikus és jogi tradíciókkal, nem vették át.