A priuszossá vált fideszes polgármester nem távozik posztjáról

Nem tehetek mást, a döntést tudomásul veszem. Mindezek mellett viszont folytatom a megkezdett munkát.

Tát Margit, a Békés megyei Méhkerék polgármestere folytatta a munkát, amit egyébként már abba kellett volna hagynia. Az Alfahír is beszámolt arról, hogy a Gyulai Törvényszék helyben hagyta a tavaly májusban bűnösnek kimondott polgármester büntetését. Tát Margitot akkor egy 35 millió forintos költségvetési csalás miatt 1 év 10 hónapos börtönbüntetéssel sújtották, amit két év próbaidőre felfüggesztettek, illetve 600 ezer forintos pénzbírság megfizetésére is kötelezték.

A Törvényszék azonban egy döntő ponton megváltoztatta az első fokon meghozott ítéletet, amely akkor előzetes mentességet adott Tát Margitnak. Ennek megszüntetése viszont büntetett előéletet jelent, ami a polgármesteri posztról való lemondásra kötelezi.

Tát Margit tehát nem beszélt a levegőbe, és egy olvasónk is arról számolt be, hogy a fideszes polgármester továbbra is bejár a hivatalba dolgozni és vezeti a képviselőtestület üléseit is. A fideszes polgármester úgy fogalmazott Facebook-oldalán, hogy mindezt Méhkerékért teszi.