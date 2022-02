Önnél mi volt a reggeli? Németh Szilárd lájtos hagymás vérrel kezdte a napot

Sokunknak álmoskásan indult a mai reggel a borongós idő miatt, meg hát a szél is fúj, így akaratlanul is elfogja kicsit az embert a melankólia, az ablakon kitekintve egyelőre csak álmodozhatunk a tavaszról. Persze nem vagyunk egyformák, a gasztronómiai honvédelem atyja például a körülményekkel mit sem törődve, jó kedéllyel, lankadatlan lelkesedéssel vágott neki a mai napnak is, és mint tudjuk, bármikor készen áll arra, hogy egy jót egyen, valami olyat, ami egy képzeletbeli étel koordináta-rendszerben a lehető legtávolabb esik a szója láttés cappuccinot kortyolgató, tofus-avokádós vegán salátát fa pálcikával evő liberálisoktól.

A hazai pacalkészítés koronázatlan királya ráadásul végre igazán otthon érezhette magát, hiszen ma kezdődött el a 10. Hagyományos Csepeli Disznótor, amelyen Németh Szilárd természetesen tiszteletét tette, és a magáét megette.

Az egykori rezsibiztos

hagymás vérrel indította a mai napot.

Erről az alábbi fotót posztolta közösségi oldalán a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára:

Szokták mondani, hogy a másik ember boldogsága kicsit a tiéd is. Nos, a kép láttán máris valamivel szebb napunk lett, kicsit a nap is kisütött, bár még esőre áll (csak aztán nehogy szivárvány is megjelenjen!).