Fantasy karakterekbe „bújt” történetmesélők – Bemutatkozik a BlackLore zenekar

Az idén újra aktívvá váló Széllel szemben… sorozatunk 11. részében a borsodi székhelyű BlackLore nevezetű formáció a vendégünk. A 2019-ben alakult zenekar az itthon nem éppen legfelkapottabb műfajt választotta kifejezési eszközéül - a fantasy/heavy metal mellett tették le voksukat. November közepén jelent meg bemutatkozó albumuk, a Legend of the Lich Pirate című konceptlemez, ami egy démon-kalózos sztori első felvonása. A hattagú csapat a tavalyi két bemelegítő fellépés után idén kezdi meg az intenzívebb koncertezést, ma este a miskolci Vörösmarty művházban „varázsolják el” az arra fogékony közönséget. Az érdekes karakterekből álló, tervekkel teli egyedi banda bemutatkozásához a főnök Æmon (szólógitár/vokál) volt a partnerünk, akivel először egy e-mailes kérdezz-felelek során, majd egy rövid plusz beszélgetést követően állítottuk össze az interjú teljes anyagát.

- Ha nem bánod, kezdjük a triviális dolgokkal… Pontosan mikor indult a BlackLore? Hogyan találtatok egymásra? És miként, valamint ki(k)től jött ez a fantasy koncepció?

- 2019-ben alakult a zenekar. Egy internetes hirdetésre jelentkeztünk, jómagam (Æmon), Dorchmalla, és az akkori basszusgitárosunk, As’kha. Iron Maiden és Judas Priest feldolgozások lettek volna a cél, azonban az első próba után tudatosult, hogy a hirdetést feladót kivéve mindenki saját dalokat akart inkább írni. Így aztán ő ki is lépett. (nevet) Ezután tagcserék egész sora következett, míg végül tavaly decemberre állt össze a jelenlegi felállás.

Amikor megírtuk az első dalt (Spirit Healer), még nevünk sem volt, így opció volt, hogy esetleg Spirit Healer lesz. (nevet) Ezután jött a gondolat, hogy hogyan tudnánk valami többet beletenni ebbe az egészbe. Manapság már akkora a tömeg, hogy valamivel ki kell tűnni. Mivel imádom a fantasy-t és a jó történeteket, így jött az ötlet, hogy tegyünk mögé egy univerzumot karakterekkel és eseményekkel, és ültessük bele a zenekart a közepébe. Szerencsére mindenki támogatott ebben. Ezután megszületett a zenekar neve is, ami a történetmesélésre utal ebben a mágusvilágban: BlackLore.

- A csapatot alkotó karakterek részletes bemutatkozása, leírása elérhető a honlapotokon. A civil neveteket megismerhetnénk?

- Persze. A jelenlegi felállás: Æmon - Györki Tamás (szólógitár/vokál), Dorchmalla - Kovács Ádám (szólógitár), Niuve - Miklán Zsanett (ének), Unaahi - Méder Róbert (dob), Thødømø - Blach Tamás (ritmusgitár), és As’kha - D. Varga Richárd (basszusgitár).

- Az már a legelején eldöntött, tehát szándékos elhatározás volt, hogy női énekessel induljatok el, vagy a sors rendezte úgy, hogy Niuve álljon a zenekar élén?

- Nevezhetjük sorsnak is. (nevet) Nem volt tervezett, de Zsani teljesen azonosulni tudott a zenekarral és a hozzá tartozó fantasy vonallal. A meghallgatása után már nem is volt kérdés.

- Ki milyen zenei közegből érkezett? Illetve, a produkció színvonala alapján én úgy gondolom, hogy zenei tanulmányok is áll(hat)nak mögöttetek, vagy már más formációkban is kipróbáltátok magatokat korábban. Ez így van?

- Kimondottan zenei előképzettséggel nem igen rendelkezünk - ezt később célszerű lenne pótolni. (nevet) Tehát nem jártunk zeneiskolába, vagy külön tanárhoz, egyedül Zsani járogatott énekórákra, hogy képezze a hangját. Egyébként aktívabban három-négy éve zenélünk együtt, előtte csak ímmel-ámmal toltuk. Ádámmal már huszon sok éve ismerjük egymást, még általános iskolás korunk óta… olcsó gitárokkal kezdtünk el tingli-tanglizni, aztán idővel feltettük a számítógépre a Guitar Pro-t, nézegettük, hogy mit hogyan kell lefogni. A mai napig úgy dolgozom, hogy amikor teljesen készen van egy szám, akkor letabozom, és átküldöm mindenkinek. Ez alól kivétel a dob (nevet)… azt Robi alkotja véglegesre. Ami pedig a korábbi formációkat illeti, az igazat megvallva, mindenkinek ez az első igazi zenekara.

- A ti esetetekben hatványozottan van létjogosultsága annak a kérdésfelvetésnek, hogy a zenei alapok vannak meg először, vagy az album koncepciója, és a dalok szövegvázlatai, netán a teljes szövegek?

- Legelőször az album történetét találom ki. Ezután elkészítem a zenei alapot – a dal magját, ha úgy tetszik –, amivel igyekszem a történések hangulatát megadni, és csak ezután jön a dalszöveg vázlata. Ha minden megvan, akkor már csak egy dolog van hátra, hogy a többiek is kidolgozzák a saját részük végső változatát. Ha a végeredmény mindenkinek tetszik, akkor készen is vagyunk.

- Az alkotómunka során, ha már fejben megvan a koncepció, akkor ezt mennyire nehéz (vagy éppen könnyű) szövegekbe, illetve zenébe ültetni, tehát készre gyúrni a dalokat?

- Zenében egész könnyű, az alapokat igyekszem úgy megalkotni, hogy azok hangulata reprezentálja a dalok történeteit. A szövegekkel sem voltak eddig problémáink. A készre gyúrásnál inkább arra kell figyelni, hogy ne essek túlzásokba, mert szeretem a 11 perces dalokat. Szerencsére a csapat kellően visszafogja az efféle perverzióimat. (nevet)

- Miért pont egy kalózos sztorival jöttetek ki elsőnek?

- Konkrétan ez a démon-kalózos sztori hamarabb volt meg a fejemben, mint a zenekar és karaktereinek története. De a hozzá kapcsolódó háttértörténetek csak később alakultak ki, és még jobban kikristályosodnak majd a második albumon.

- Megelőztél… az lett volna a következő kérdésem, hogy mivel a Legend of the Lich Pirate címe után első rész szerepel, lesz-e folytatás, de így már biztos. És a továbbiakban is maradtok a konceptlemezeknél?

- Igen, készül az album második része, azzal lesz teljes a történet. És határozottan maradunk a konceptlemezeknél. Nem is tudom, hogy egy történetet hogyan lehetne elmesélni egy-két dalban.

- Ez a bemutatkozó album konkrétan mennyi idő alatt állt össze, lett „lemezkész” állapotú? Illetve, hol rögzítettétek a dalokat?

- Kb. másfél év alatt lett készen. A dalok ének- és dobsávjait a budapesti Blacksmith stúdióban rögzítettük, a többit otthon vettük fel.

- Kerestetek kiadót, amikor készen lett az anyag, vagy eleve szerzőiben szerettétek volna kiadni ezt a nagylemezt?

- Az alap elgondolás az volt, hogy először megcsináljuk a bemutatkozó albumot, és azzal házalunk kiadóknál. A szimpla CD megjelent, de jelenleg még készül a teljes anyag, mármint olyan értelemben, hogy az album csak egy része ennek, mert egy deluxe box a cél. (nevet) Egy keménydobozos cuccot kell elképzelni, amit majd telerakunk mindenféle jósággal… természetesen benne lesz a lemez, aztán nagyméretű karakterkártyák mindenkiről, a hátoldalán háttérsztorival, valamint lesz egy füzetes kiadvány a teljes sztoriról, meg egy képregényes változat is, hogy mindenki képi anyagként is tudja követni, hogy mi történik. Ezeket majd kiküldjük - persze, ahová van értelme.

- Két szöveges videó mellett egy imidzsklippel is jelentkeztetek már. Engem teljesen elvarázsolt a zenekar koncepciója, zenéje, viszont számomra kissé furcsa az utóbbihoz készített képi anyag… értem én, hogy próbatermi felvétel, de ez a pólós, rövidnadrágos megjelenés picit illúzióromboló.

- Igen, tudjuk. (nevet) Akkor még nem voltak készen a fellépőruháink, viszont már nagyon szerettünk volna egy élőszereplős klipet, amivel megindulhatunk. Mivel az egész zenekarosdi mindenkinek teljesen új terület, így a klip felvételen is úgy voltunk, mint kisgyerek a cukorka boltban. (nevet) De számunkra nagyon izgalmas volt látni és átélni a klipkészítés folyamatait, élveztük minden pillanatát. Mindenképpen tervezünk még ilyesmit, persze akkor már a teljes felszerelésben.

- Ezeket a fellépőruhákat ki tervezi meg, és ki készíti el a számotokra?

- Úgy indult, hogy azt mondtam a többieknek, hogy mindenki próbálja meg saját magának kitalálni és megcsinálni, hogy valamennyire passzoljon a karakteréhez. Aztán az egész zenekar elkezdett össze-vissza online vásárolgatni, többnyire cosplay honlapokról. Egyedül az én ruhám alsó részét segített egy hölgy elkészíteni, mert az teljesen varrott.

- Manapság szinte már teljesen az online zenehallgatás dívik, főleg a fiatalabb korosztály körében. A komplett albumok általában labdába sem rúgnak, pláne a konceptlemezek… ti mégis ezt az utat választottátok. Ennek tükrében szerintetek lesznek türelmes emberek, akik esélyt adnak nektek, azaz milyen közönségbázissal számolsz? És mit jósolsz, itthon vagy külföldön lesz inkább sikerre „ítélve” a BlackLore?

- Reméljük, hogy a konceptlemez mögött álló univerzum és a dalok hangulata behúzza a közönséget. Tény, hogy itthon nem igazán van bázisa vagy közönsége a fantasy témájú zenekaroknak, így mindenképpen szeretnénk külföldre nyitni, ami persze nem kis meló lesz. De bízunk benne, hogy az egyediségünk felkelti az érdeklődést, és ezáltal nagyobb népszerűségnek fog örvendeni a konceptlemezek és az egyedi történetek világa ebben a stílusban.

- Mi a helyzet koncertfronton?

- Per pillanat úgy néz ki, hogy szinte minden hónapban lesz majd egy bulink. A folytatást tekintve, ami már biztos, hogy március 19-én a fővárosi S8 Underground Clubban játszunk az olasz Cremisi előtt, júliusban pedig egy fesztiválon lépünk fel, de folyamatban van több helyszín leszervezése is.

- Mik a legminimálisabb célkitűzéseitek, illetve a legnagyobb vágyálmaitok a zenekarral? Friss formációként milyen ütemben szeretnétek építkezni a jövőben?

- A legminimálisabb célunk, hogy minél többet koncertezzünk és kimaxoljuk a színpad adta lehetőségeket. Még több visual, még több BlackLore élmény. (nevet) A nagy álmokat tekintve akad itt pár dolog... Headliner-ként fellépni nagy nemzetközi fesztiválokon, eddig még nem látott módon behúzni a fantasy-t szerető zenerajongókat a BlackLore világába. Valami újat alkotni ebben a műfajban, a lehető legteátrálisabb irányba elmenni, amivel át tudjuk adni az egész BlackLore világot annak is, aki életében először lát és hall minket. Kezdő zenekarként még elképesztően sokat kell hibáznunk és tanulnunk, hogy megtaláljuk az utunkat, de kellő elhatározással, kemény munkával és kis szerencsével célt érhetünk. Addig is mesélünk tovább és jövünk a jobbnál jobb anyagokkal.

