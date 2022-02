Jakab Péter: Nagyon érdekes, hogy a NAV-osok nem Farkas Flóriánhoz vagy Völner Pálhoz szálltak ki

A Csongrád-Csanád megyei Pitvaroson tartott lakossági fórumot Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje és Jakab Péter, a Jobbik elnöke.

Márki-Zay Péter az összefogás fontosságát hangsúlyozta, amely olyan helyzetbe kényszerítette a Fideszt, hogy osztogatásba kellett kezdeniük az egyre erősebb ellenzék miatt.

A járványkezeléssel kapcsolatban kritizálta Orbánt az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje, mivel az évértékelő beszédében meg sem említette a koronavírusban elhunyt honfitársainkat.

A választás után az egészségügyet is el fogja lopni a Fidesz, ahogy hamarosan élelmiszert is csak a fideszesektől lehet vásárolni, utalt ezzel Lázár János tavalyi kijelentésére, amelyben nekiment a külföldi tulajdonban lévő élelmiszerüzleteknek.

Orbán megy, pénz jön, ha Orbán marad, akkor a fiatalok mennek és kiürül ez az ország

- jelentette ki Márki-Zay Péter és arra figyelmeztetett, hogy Orbán kiléptetné Magyarországot az Európai Unióból.

Jakab Péter szerint Orbán NAV-os verőlegényeket küldött Iványi Gáborra, egy olyan emberre, aki szót mer emelni az igazságért és a jobb életért. Nagyon érdekes, hogy ezek a NAV-osok nem Farkas Flóriánhoz, Völner Pálhoz vagy a fideszes "ficsúrokhoz" szálltak ki, hanem egy olyan embert vegzálnak, aki a rászorulókon próbál segíteni.

A Jobbik elnöke szerint a Fidesz csalni fog a választáson, hiszen 2014-ben és 2018-ban is csaltak, krumplit osztanak szavazatokért, közmunkával fenyegetnek, fáskamrába jelentenek be százötven embert. Azonban 2019-ben az önkormányzati választáson is csaltak, mégis erősebb volt náluk az összefogás.

A vitától nem kell félni, az a demokrácia része, azonban aki most nem sorakozik fel az ellenzéki miniszterelnök mögött, az a Fideszt támogatja

- jelentette ki Jakab Péter.

A pedagógussztrájkkal kapcsolatban elmondta, hogy még mindig sokan nem állnak ki mellettük mondván, hogy nekik még rosszabb a helyzetük a sor mellett tizenkét órát ledolgozva. Az ápolók béremelésével kapcsolatban is hallani olyan hangokat, hogy nem érdemlik meg, mert ott van a hálapénz. Amíg azonban az emberek nem fognak össze, addig a Fidesz minden választást meg fog nyerni, mivel Orbánék az emberek megosztására játszanak.

Amikor a tanárok március 16-tól általános sztrájkot hirdetnek, akkor álljunk oda melléjük és követeljük velük együtt, hogy emeljék meg a tanár bérét, mert a gyerekemet bízom rájuk, a húsomat és a véremet

- szólította fel a jelenlévőket a márciusi pedagógossztrájk támogatására a Jobbik elnöke.