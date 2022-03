Nunkovics: euró vagy rubel, erről is fogunk dönteni április 3-án

Lábatlanon tartott utcafórumot Jakab Péter, a Jobbik elnöke és Nunkovics Tibor Komárom-Esztergom megye 2-es számú választókerületének ellenzéki képviselőjelöltje.

„Minél kisebb egy település, annál nagyobb úr a félelem, de látjuk, hogy az összefogás az képes bátorságot adni”

– kezdte beszédét Jakab Péter, aki szerint „érdemes felállni abból a bizonyos fotelből, mert ezt a rezsimet most meg lehet dönteni”.

„A Fidesz most a határon tökéletesen megmutatja, hogy mennyire álkeresztények, álnemzetiek. Nem törődnek a bajba jutottakkal”

– jelentette ki a Jobbik elnöke.

Jakab elmondta, hogy bejárták a teljes magyar-ukrán határt, ahol adományokat osztottak és bár sok civillel és szervezettel találkoztak, de az „állam képviselőivel nem”. A Jobbik elnöke azt is felidézte, hogy Kásler Miklós bejelentette, hogy bár 80 ezer menekült érkezett már Magyarországra, de csak százan kértek állami segítséget.

„Hát nagyon nehéz úgy segítséget kérni az államtól, hogy nem látjuk, nem találkozunk vele. A magyar kormány kivonult a krízis területről”

– jegyezte meg Jakab és hangsúlyozta, hogy a kormánnyal szemben az önkéntesek, az önkormányzatok és a civil szervezetek ott vannak a határon.

„Ha van valami pozitívum ebben az egészben, ami történik, akkor az az, hogy megmutattuk mi magyarok a saját nemzetünk nagyságát. Ezt a nemzetet bár 12 éven keresztül bombázták nagy dózisban gyűlölettel, de akkor amikor bajban vannak honfitársaink, vagy ukránok, akiket sohasem láttunk, akkor igenis képesek vagyunk melléjük állni. A magyar nemzet jelesre vizsgázott kereszténységből, emberségből és összefogásból is. Ez a mi erőnk, ez a mi tartalékunk” – fogalmazott Jakab.

A Jobbik elnöke elmondta, hogy néhány nappal ezelőtt még azt gondolta, hogy a választás tétje arról szól, hogy lesz-e valódi rendszerváltás, hogy azután minden egyes nappal közelebb kerüljünk az európai bérekhez, az európai nyugdíjakhoz.

„Ma már ennél jóval nagyobb a tét. Látjuk mi zajlik Keleten. Putyin vagy Európa? Kelet vagy Nyugat? Háború vagy béke? Ezekre a kérdésekre minden józanul gondolkodó magyar ember tudja a választ. Mi Európát választjuk, a Nyugatot választjuk, a békét választjuk és itt Nunkovics Tibort választjuk” – adta át a szót Jakab az Egységben Magyarországért pártszövetség képviselőjelöltjének.

Nunkovics Tibor azzal kezdte, hogy elmondta, hogy bár a jelenlévők sok mindenben különböznek, sok mindenben másképp gondolkodnak, de egy valamiben egyek, mégpedig abban, hogy szabad országban akarnak élni mindannyian.

„Egy olyan országban, ahol nem „Völner Pálok” és hasonló bábok a megválasztott vezetői, hanem ahol a fiatalok boldogulni tudnak, ahol nem 13. havi nyugdíjakról kell beszélni, hanem olyan nyugdíjakról, ami 12 hónapig rendes megélhetést biztosít azoknak, akik az egész életüket ledolgozták”

– fejtette ki Nunkovics.

A képviselőjelölt felidézte, hogy az elmúlt években a Fidesz rendre leszavazta azokat a költségvetés módosító javaslatokat, amelyek a térség fejlődését segítenék. Egyebek mellett a lábatlani 10-es út felújításáról szóló módosítást is minden évben benyújtják a kormánynak.

„Mi a válasz a kormány részéről? Csomagban leszavazzák, még csak nem is vitáznak róla” – tette hozzá Nunkovics.

A képviselőjelölt bevallotta, hogy nem volt mindig nyitott a másképp gondolkodókra, de az ember gondolkodása formálódik, különösen akkor, amikor bekerül a politikába és rájön, hogy nem minden úgy működik, ahogyan azt először elgondolta.

„Igenis meg kell hallgatnom a másikat, még akkor is, ha máshogy látja a világot mint én. Ez az amire alkalmatlan a Fidesz, hogy meghallgassa a másikat. Mert a Fidesz nem meghallgat, hanem elnyom, ha nem értesz vele egyet”

– mondta a képviselőjelölt.

Nunkovics kifejtette, hogy 2010-ben még gyári munkás volt és a mai napig gyári munkás lenne, ha azt tapasztalta volna, hogy anyagilag megbecsülik és azt érzi, hogy az állam törődik vele, de nem ezt tapasztalta.

„Elhatároztam, hogy én dolgozni szeretnék azért, hogy a magyar emberek jobban éljenek, hogy a fiataloknak ne kelljen elmenni” – fogalmazott és hozzátette, hogy akik elmentek, azok elmondták, hogy „külföldön sincsen kolbászból a kerítés, ott is dolgozni kell”, de ott megbecsülik őket és a munkaidő után már nem hívja be túlórázni a főnök és így is el tud menni egy évben kétszer nyaralni.

„Vagy euró, vagy rubel. Erről is fogunk dönteni április 3-án”

– tette hozzá.