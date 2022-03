Az NB1 gólgyárosa és az Angliából honosított Styles is bekerült Rossi csapatába

Ádám Martin, Baráth Péter és Callum Styles személyében három újonc szerepel a magyar labdarúgó-válogatott keretében.

Marco Rossi szövetségi kapitány hétfőn hozta nyilvánosságra legfrissebb névsorát: az NB I góllövőlistájának éllovasa, a 24 mérkőzésen 23 gólt szerző paksi Ádám Martin, a Debrecen húszéves védekező középpályása, Baráth Péter, valamint az angol másodosztályú Barnsleyban szereplő, magyar felmenőkkel rendelkező Callum Styles is meghívót kapott az olasz edzőtől.

A magyar válogatott barátságos mérkőzésen jövő csütörtökön Szerbiát fogadja a Puskás Arénában, majd öt nappal később Belfastban lép pályára Észak-Írország ellen.

Az MLSZ honlapján megjelent közlemény szerint a válogatott gerincét ezúttal is a tavalyi Európa-bajnokságon részt vett játékosok alkotják.

Fontos, hogy ugyanazt az utat folytassuk, amit már jóval ezelőtt megkezdtünk, és amit már minden játékos nagyon jól ismer – mondta Marco Rossi.

A magyar válogatott kerete Szerbia és Észak-Írország ellen Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Szappanos Péter (Budapest Honvéd FC)



Védők: Bolla Bendegúz (Grasshopper Club Zürich)

Botka Endre (Ferencvárosi TC)

Fiola Attila (MOL Fehérvár FC)

Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod)

Lang Ádám (Omonia Nicosia)

Nagy Zsolt (PAFC)

Nego Loic (MOL Fehérvár FC)

Willi Orbán (RB Leipzig)

Szalai Attila (Fenerbahçe FK)



Középpályások:



Gazdag Dániel (Philadelphia Union)

Baráth Péter (DVSC)

Nagy Ádám (AC Pisa)

Schäfer András (FC Union Berlin)

Callum Styles (Barnsley FC)

Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)



Támadók: Ádám Martin (Paksi FC)

Sallai Roland (SC Freiburg)

Schön Szabolcs (FC Dallas)

Szalai Ádám (FC Basel)

Varga Kevin (BSC Young Boys)

A szövetségi kapitány már korábban is elmondta, hogy az újoncok teljesítményét hosszabb ideje figyelemmel kíséri a szakmai stáb. Marco Rossi szerint Ádám Martin nagyon motivált a válogatottat illetően, miközben az OTP Bank Ligában nyújtott teljesítménye önmagáért beszél, míg Callum Styles egyik legnagyobb erőssége, hogy több poszton is kiemelkedő teljesítményre képes. A debreceni Baráth Péter ősszel az U21-es válogatottban szerepelt, most a felnőtt keretben is megmutathatja rátermettségét.

– Hosszú ideje figyelemmel kísérjük őket. Végre Callum meghívása elől is elhárult minden akadály – fogalmazott a szövetségi kapitány. – Ő egy nagyon fiatal játékos, aki már ennyi idősen is több poszton kitűnő teljesítményt tud nyújtani. Majd meglátjuk, a válogatott számára melyik poszton lesz a leghasznosabb. Ádám Martinnal kapcsolatban nem is kérdés, hogy fantasztikus szezont fut, a legjobbat pályafutása során. Ő egy klasszikus 9-es, fizikálisan nagyon erős, nagyon jó a tizenhatoson belül, hamarosan kiderül, hogyan tud beilleszkedni a játékunkba, hiszen a klubjában más stílusban játszik, de úgy vélem, hogy hasznos tagja lehet a válogatottnak. Az, hogy roppant motivált, nem is kérdés, hiszen megfogadta azokat a tanácsokat, amiket adtunk neki, ez pedig nyilvánvalóan azt jelenti, hogy sokat jelent számára a válogatott.

A férfi A-válogatott március 24-én a Puskás Arénában a már vb-résztvevő Szerbia ellen lép pályára, öt nappal később pedig Belfastban Észak-Írország otthonában játszik.