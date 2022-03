Rengetegen vettek részt a sztrájkoló pedagógusok Kossuth téri tüntetésén

„A sztrájk alapjog! A nagy kockásinges találkozó!” Ez volt az ismét tüntető pedagógusok Kossuth téri demonstrációjának az egyik üzenete, amit minden felszólaló hangsúlyozott is rövid beszédében. A napok óta sztrájkoló pedagógusok mellett, ezrek jelentek meg a PDSZ, a PSZ, a Ne dolgozz ingyen, az aHang, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a VDSZ Szakszervezet és a Tanítanék mozgalom felhívására.

A szolidaritás érzékelhető volt, hiszen nemcsak a legkülönfélébb szakszervezetek vezetői támogatták a kényszerhelyzetben lévő pedagógusokat, hanem a szülők túlnyomó többsége, így általuk a társadalom szinte minden szegmense képviselve volt.

- mondta felszólalásában Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) képviselője hangsúlyozva, hogy a 2014-es első tiltakozások óta érdemi változás a mai napig nem történt.

Taskovics István, a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezetének (TBDSZ) elnöke, ezután összehasonlította a tanárok és a parlamenti képviselők fizetését...

Kaptam én is néhány olyan üzenetet, hogy miért éppen most a választás előtt sztrájkolunk, meg hogy ezzel az ellenzéket támogatjuk a Fidesszel szemben. De higgye el, nekünk is nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést. Én már lassan nyugdíjas leszek, de a fiatal kollégák érdekében is muszáj felhívni a figyelmet a pedagógusbérekre. Annyira alacsonyak a fizetések, hogy már egy matematika tanárnak is nehéz feladat kiszámolni a kiadások elosztását