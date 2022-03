Lengyel Máté: "Azért fogunk dolgozni, hogy az összefogás jegyében a jövőnk is sikeres legyen"

Négy évvel ezelőtt a Fidesz-KDNP úgy szerzett mandátumot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es számú választókerületében, hogy az Egységben Magyarországért jelenlegi pártjai majdnem tízezer szavazattal kaptak többet Nyíregyházán, mint a kormánypártok. Azóta szinte minden megváltozott, a kormányváltó erők közösen indulnak, elszabadult az infláció, háború tört ki Ukrajnában, és Orbán Viktor beismerte, a Fidesz az elmúlt 12 évben nem csinált semmit a vidéki emberekért. Volt miről beszélni az Egységben Magyarországért képviselőjelöltjével, Lengyel Mátéval. Interjú.

Nyíregyháza is azon választókerületek egyike, ahol úgy van ma fideszes képviselő, hogy valójában a szavazók többsége nem őt támogatta. Szabó Tünde – megítélése szerint – legalább igyekezett bizonyítani, hogy érdemes a képviselőségre?

Személy szerint én azt vártam a megválasztása után, hogy hazaköltözik Nyíregyházára, mert egy budai villából nem lehet az ország egyik legszegényebb térségét képviselni.

Ez elmaradt. Ettől függetlenül is fel lehetett volna szólalni a Parlamentben a nyíregyháziak érdekében, de sajnos ez is elmaradt. Az elmúlt 4 évben, de mondhatnám az elmúlt 12 évet is, sajnos Nyíregyházát és az itt élőket nem képviselte senki az országgyűlésben. Városunk esetében ez elvesztegetett 12 év volt a megválasztott országgyűlési képviselők teljesítményét nézve. Tisztelem a múltban nyújtott sportteljesítményéért, de városunk hosszútávú fejlődését, az elvándorlás problémáját, az alacsony bérek felzárkóztatását, az infrastrukturális lemaradást, az egészségügy javítását nem a sportberuházások oldják meg. Ideje, hogy a sportfejlesztések után végre azok a területek kapjanak nagyobb hangsúlyt, amik az itt élők mindennapjait és városunk hosszútávú fejlődését elősegítik.

Nagy arányban nyerte meg az előválasztást, és azóta is sorra vendégeskednek az ellenzéki pártok vezetői választókerületében egy-egy fórumot tartva. Minek köszönhető ez?

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az ellenzéki pártok a támogatásukról biztosítottak az előválasztáson. Felemelő érzés, hogy az eddigi munkám alapján az ellenzéki oldal vezetői és szavazói is olyan jelöltet látnak bennem, aki méltóképpen fogja tudni képviselni városunkat és az itt élőket. Hálás vagyok a nyíregyházi polgároknak, hogy párthovatartozástól függetlenül szeretettel és nagy érdeklődéssel várják az idelátogató ellenzéki pártok vezetőit, ami nem is okozott meglepetést számomra, hiszen Nyíregyháza történelméből adódóan is egy befogadó és vendégszerető város volt mindig.

A múltunk az összefogáson alapszik, hogy hitből és homokból is képesek vagyunk kemény munkával csodákat művelni. Azért fogunk dolgozni, hogy az összefogás jegyében a jövőnk is sikeres legyen.

Hol érhető tetten az, hogy Nyíregyháza megérett a változásra, egy új országgyűlési képviselő választására?

Ha megnézzük, hogy Nyíregyházára mennyi támogatást jött, akkor szomorúan, de azt kell megállapítanunk, hogy ahogy az ország, úgy Nyíregyháza is egy helyben toporog. És igen, lehet ezzel az állításommal vitatkozni, ha csak a külsőségeket nézzük. Vannak látványberuházások, a város szépül, de ha a színfalak mögé nézünk, akkor hatalmas és fenntarthatatlan problémákkal szembesülünk. Van új uszodánk, ami veszteségesen üzemel, és nem elégíti ki teljeskörűen se a versenysport, se a lakossági, se az úszásoktatási igényeket. Lesz új stadion, aminek szintén veszteséges üzemeltetést jósolt a polgármester. Hogy ezeken változtassunk, ahhoz elengedhetetlen, hogy az állam is kivegye a részét a sportlétesítmények üzemeltetéséből, illetve a jövőben olyan beruházásokat kell megvalósítani, amiknek az üzemeltetése nem veszélyezteti az önkormányzat működését, és hosszútávon is fenntartható.

Mit tart a legfőbb megoldandó problémának?

Nyíregyháza elvesztette népességmegtartó erejét. Az elvándorlás drasztikus mértékét ezidáig mérsékelte a környező településekről beköltözők száma, de már az újabb statisztikákból látszik, hogy ennek ellenére tovább csökken városunk lélekszáma. Nem érkeztek olyan befektetések, amik tisztességes béreket biztosítanának az itt élőknek. Nem épültek bérlakások, hogy a lakhatási nehézségeket mérsékelni lehetett volna.

A pályakezdő fiatalok számára nehéz biztos, hosszútávú munkalehetőséget találni, ami megkönnyítené számukra a tervezhetőséget és a családalapítást.

A rabszolgatörvény - fideszes képviselők általi - megszavazásával és bevezetésével a munkavállalók helyzete is kiszámíthatatlanná vált, ami még tovább erősítette kiszolgáltatottságukat.

A helyzet tragikus, Ön szerint mi lehet a gyógymód?

A megoldásához kormányváltásra és szemléletváltásra van szükség, mert ezek olyan problémák, amiket az elmúlt 12 évben meg lehetett és meg kellett volna oldani abból a temérdek uniós forrásból, aminek a többsége a kiváltságosokhoz és a strómanokhoz vándorolt. 2013 és 2020 között 8300 milliárd (nyolcezer háromszáz milliárd) forintnyi támogatást használhatott fel Magyarország. Ez naponta több mint 3 milliárd forint, azaz háromezer millió forint. És ez csak az uniós forrás.

Úgy gondolom, hogy ezek tudatában nincs semmilyen mentség arra, hogy miért nem tudnak leaszfaltozni külvárosi utakat, miért alacsonyak a bérek és a nyugdíjak, miért nem épültek bérlakások, miért itt a legmagasabb még mindig az ÁFA és hosszan sorolhatnánk.

De ebből mindenkinek egyértelmű lehet, hogy miért sikerült Orbán Viktor gázszerelőjének az ország leggazdagabb emberévé válnia…

Többször szerepeltek az országos sajtóban a város túlárazott beruházásai, például a nyíregyházi stadion, költségvetési gyanú merült fel a Sóstói beruházással kapcsolatban, és az is köztudott, hogy Mészáros üzemelteti a közpénzből épült nyíregyházi hotelt. Változott valami az elmúlt hónapokban vagy még mindig akadnak megkérdőjelezhető beruházások?

Semmi nem változott. A nagykörút 1,2 kilométeres befejező szakasza többe kerül mint egy hasonló hosszúságú autópályaszakasz, pedig itt még kisajátítani sem kellett semmit. A stadionnál már követni sem lehetett, hogy éppen hanyadik százmilliós tervrajz landolt a kukában. Az újabb milliárdos sóstói beruházásnál pár hónap alatt darabokra törtek a dísztérkövek. Az uszoda meg sem nyitott még hivatalosan, de a talajvíz elárasztotta a gépházat… hiába jeleztük, hogy nem szerencsés belvizes területre építeni egy uszodát. Az érdekek itt is előnyt élveztek az észszerűségnél.

Bár nem az ön körzetéhez tartozik, de az Ön választókerületében élőket is érinti: munkásszállót építenek a városban vendégmunkásoknak. Milyen választópolgári visszajelzéseket kapott ezzel kapcsolatban?

Mindenki fel van háborodva ezen, még a fideszes szavazók is nemtetszésüket fejezték ki. Az pedig egyenesen felháborító, hogy ezt is átjátsszák egy debreceni cégnek. Igaz, az elmúlt évek propagandája a bevándorlásellenességről szólt, így a Fidesznek kényes a téma, ezért érthető, hogy csupán önkormányzati területet mertek biztosítani a kivitelező cégnek.

Pedig valójában teljesen értelmetlen és felesleges a munkásszálló építése, és olcsó, harmadik országból érkező munkavállalók betelepítése. Van elég közmunkás és munkanélküli városunkban, akik a megfelelő átképzéssel a munkaerőpiacon alkalmasak lettek volna arra, hogy a városunkban működő multicégeknél jelentkező munkaerőhiányt betöltsék.

De ennél még egyszerűbb lenne, ha végre itt Szabolcsban is tisztességes fizetést kapnának a dolgozók, és akkor nem kellene elvándorolniuk.

Mit kezdene a projekttel?

Kormányváltás esetén mindent meg fogok tenni, hogy a munkásszállót át lehessen alakítani bérlakásokká vagy fecskelakásokká, és az olcsó munkavállalók betelepítése helyett inkább a nyíregyházi és megyebeli iskolákból kikerült pályakezdő fiataloknak biztosítson kezdeti lakhatási lehetőséget ez az épület.

Nyíregyháza elég közel van az ukrán határhoz. Hogyan élték meg az elmúlt heteket?

Az orosz-ukrán háború kitörésének napján ülésezett pont a nyíregyházi Közgyűlés. Jeszenszki András frakcióvezetővel közösen még volt szerencsénk beszélgetni a Polgármesterrel a Közgyűlés kezdete előtt, amikor is megfogalmaztuk a javaslatunkat, hogy a háború elől menekülők fogadására minél hamarabb fel kell készülnie a városunknak, fel kell mérni azokat a szállásadó helyeket, ahol elhelyezhetőek a menekültek. Javaslatot tettünk arra, hogy a megye önkormányzatainak polgármestereivel érdemes lenne koordináltan együttműködni és segíteni a menekülteken (humánerőforrás átcsoportosítása, segélyszállítmányok szervezése), valamint, hogy minél hamarabb fel kell venni a kapcsolatot városunk ukrán testvérvárosaival, hogy milyen humanitárius segítséget tudunk nekik biztosítani. Akkor azt a választ kaptuk a Polgármestertől, hogy ezek a javaslatok elhamarkodott lépések, de mindenről tájékoztatást fogunk kapni. A korábbi negatív tapasztalatok után ezért inkább írásban is megfogalmaztuk ellenzéki frakciónk javaslatait. Bár választ ezekre nem kaptunk – ahogy tájékoztatást sem semmiről az elmúlt egy hónapban –, pár nappal később megvalósították javaslataink egy részét, aminek természetesen örültünk, mert végre az üres beszéd helyett elkezdett cselekedni a városvezetés.

Mit érzékeltek a kormány segítségéből?

Mivel tájékoztatást nem kapunk továbbra sem, ezért azt nem tudom megmondani, hogy a háttérben a kormány mennyi segítséget biztosít a városnak. Az ukrán-magyar határ mentén fekvő települések rosszabb helyzetben vannak, őket közvetlenül érinti a menekültválság. A háború kitörésének heteiben mi is lelátogattunk a határra, hogy a nyíregyházi adományokat eljuttassuk a menekültekhez.

Akkor sajnos többnyire csak a káoszt lehetett látni. Semmilyen kormányzati szervvel nem találkoztunk, csak civilekkel, civil szervezetek segítőivel, akik az erejükhöz mérten próbáltak úrrá lenni a kialakult helyzeten.

Mit érzékeltek helyben a kormány pávatáncából? A miniszterelnök folyamatosan stratégiai nyugalomról kommunikál - már plakátokon is -, de látható, hogy szinte naponta változtatja a kormány a válsággal kapcsolatos álláspontját.

A stratégiai nyugalom annyit jelent, hogy stratégiailag nem csinálnak semmit. A propaganda dübörög továbbra is, miközben az erre fordított milliárdokból valódi segítséget lehetne nyújtani azoknak az önkormányzatoknak és civil szervezeteknek, akik a határ mentén próbálnak megbirkózni ezzel a hatalmas feladattal.

Orbán Viktor nemrégiben azt is beismerte, a 12 éves miniszterelnöksége alatt a vidék elvesztette népességmegtartó-képességét, s nincs semmi, ami a magyar fiatalokat a szülőföldjükön tartsa, nincsenek tisztességes bért adó munkahelyek, megfelelő egészségügy, de sok helyen még járható utak sem. Miről szól ez a beismerés, illetve mit lehet kezdeni ezzel a tragikus helyzettel egy kormányváltás után?

Ez felfogható Orbán őszödi beszédének is. 12 évig nem foglalkoztak a magyar vidékkel. 12 évig nem tettek semmit az elvándorlás, a vidék elnéptelenedése, az alacsony bérek és a rossz utak ellen.

Az elmúlt három kormányzati ciklusban ezek hiányáról beszélt az ellenzék. Látványberuházások, és az oligarchák zsebeinek kitömése helyett a vidék népességmegtartó-képességét kellett volna erősíteni. Ez egyértelmű beismerése annak, hogy a Fidesz nem a vidék pártja, és hogy nem törődtek a vidéki emberekkel. Nagyon remélem, hogy ez a beismerő vallomás eljut a vidék fideszes szavazóihoz is, és végre ők is belátják – ha az ellenzéknek eddig nem is hitték el, most Orbán saját szájából hallhatták –, hogy ez a jelenlegi maffia-kormány becsapta és meglopta őket.

Nem lehet tudni, hogy mennyi pénzt hagy az államkasszában a Fidesz. Mekkora problémát okozhat az utóbbi hónapok osztogatása?

Az egyértelműen látszik, hogy kormányváltás esetén nehéz dolgunk lesz, de tisztában voltunk azzal, hogy nem lesz könnyű helyrehozni mindazt, amit a Fidesz elrontott. Az államkassza feltöltését azzal kell kezdeni, hogy el fogjuk számoltatni a tolvajokat, akik megkárosították a magyar államot, és vissza fogjuk szerezni az ellopott közvagyont! És hogy ez ne ismétlődhessen meg, csatlakozni fogunk az Európai Ügyészséghez, hogy az uniós források az emberekhez kerüljenek, és létrehozzuk a Korrupcióellenes Hivatalt, ami pedig a közpénzek ellopását és a tolvajok felelősségre vonásáért fog felelni. Mindezek mellett ott vannak még azok az uniós támogatások, amiket a jelenlegi kormány a jogállamisági per miatt nem tudott ellopni, és az új kormány számára nyújt majd annyi mozgásteret, hogy a választási programunkban megfogalmazott vállalásokat teljesíteni tudjuk majd.