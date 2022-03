Mégis repüléstilalmat rendelhet el a NATO Ukrajna felett?

Három Balti-ország - Lettország, Litvánia és Észtország - parlamenti határozatot fogadtak el arról, hogy felkérik a NATO-t, létesítsen repüléstilalmi övezetet Ukrajna légterében. Ezen három ország vezetői ezzel a javaslattal érkeznek a mai NATO-csúcsra.

A három balti ország már korábban is szerette volna elérni a repüléstilalmi zóna létrehozását. Úgy vélik, Volodimir Zelenszkij erre vonatkozó kérését a NATO-nak teljesítenie kell. Az ukrán elnök úgy látja, a NATO által létrehozott övezet garantálhatná, hogy orosz katonai gépek nem hatolhatnának be ukrán légtérbe, ami szerinte véget vethetne a bombázásoknak és a légicsapásoknak. A repüléstilalmi zóna ugyanígy kizárná az ukrán légtérből a nem NATO kötelékbe tartozó rakétákat, helikoptereket vagy drónokat - számol be róla a Magyar Távirati Iroda.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kiemelte, teljes körű háborúhoz vezetne Zelenszkij követelésének teljesítése. A NATO-főtitkár aggodalmait nyíltan osztja a Olaf Scholz német kancellár, és Joe Biden amerikai elnök is.