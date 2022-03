Ander Balázs: lehet valaki jobboldali, liberális vagy akár fideszes is, ha rendes ember, békejobbot kap

Egymás után járta be a dél-somogyi településeket Ander Balázs jobbikos országgyűlési képviselő, az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás közös jelöltje és Jakab Péter, a Jobbik elnöke. A két parlamenti politikust Barcson hallgattuk meg, ahol számos helyi polgár volt kíváncsi arra, milyen alternatívát képviselnek az ellenzékiek Somogy megye 2-es számú választókerületében az Orbán-kormánnyal szemben.

Jakab Péter az összegyűlt helyiek előtt arról beszélt, a Fidesz-kormány 12 év alatt egyetlen problémát azonosított a dél-somogyi térségben, az pedig az, hogy Barcs környékén feltűnően sok óvodás akar nemi átalakító műtétet végeztetni. A Jobbik elnöke ezzel az ironikus hasonlattal érzékeltette, hogy a Fidesz-kormány az emberek valódi problémái helyett álproblémákat gyárt, majd old meg nagy elánnal.

Ceglédi Ádám

A Jobbik elnöke Orbán Viktorral szemben úgy véli, a somogyi embereket valójában sokkal jobban zavarja, hogy 400 forint lett egy euró, hogy az állami adók miatt rendkívül drága az üzemanyag, az élelmiszerárak az egekbe ugrottak, ingatlanvásárlásra egyre kevesebbeknek van pénzük, ráadásul a kormányzatnak fogalma sincs arról, ha a Paksi Atomerőmű felett elrepül egy bombákkal megrakodott harci repülőgép.

Kifejtette: az Orbán Viktor által emlegetett „stratégiai nyugalom” valójában azt jelenti, hogy válsághelyzetben sem kell csinálni semmit, ez viszont inkább arra utal, hogy maga a kormány nem létezik:

„Magyarországnak jelenleg nincs működőképes kormánya.”

Jakab kitért arra is, hogy a Fidesz ezen a választáson is csalni fog, ahogy tette 2014-ben és 2018-ban is: ez alatt arra utalt, hogy szegény embereket fizetnek le krumplival és a közmunka elvételével fenyegetik őket, míg a polgármestereket a pályázati pénzek megvonásával zsarolják, vagy éppen fáskamrákba jelentenek be embereket csak azért, hogy a választókerületben olyanok is szavazhassanak, akik nem is ott élnek – sorolta, hozzátéve: ezek a választási csalások folyamatosak, ellenben 2019-ben, összefogással mégis 4 millió embernek lett ellenzéki polgármestere.

Szerinte a Fidesz ott tud győzni, ahogy megbomlik az egység, épp ezért úgy látja, Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltet lehet szeretni vagy nem szeretni, de egy dolgot nem lehet megtenni: másra szavazni. „Ilyen nincs, ezt el kell felejteni” – jegyezte meg.

Ceglédi Ádám

Ha maradt még a nemzetnek immunrendszere, április 3-án ennek a kormánynak buknia kell, és stratégiai nyugalom helyett Orbánékra stratégiai izgalom vár – jelentette ki a pártelnök, hozzátéve, az elszámoltatáshoz nem kell pénz, csak akarat, a bűnözők pedig nem leváltva lesznek, hanem lecsukva.

Az ellenzékből felálló új kormány csatlakozni fog az európai ügyészséghez, és román példára felállítja az antikorrupciós hatóságot – közölte Jakab a szoros eredményt ígérő csatatérkörzetben, ahol Ander Balázs vezetésével lehet esély arra, hogy az emberek végre „megszabaduljanak a népnyúzóktól”.

Ander: el kell zavarni a tolvajokat

Ander Balázs az összegyűltek előtt kifejtette, szerinte a jelenlegi hatalom gyakran úgy tesz, mintha nem a kötelességét végezné, hanem kegyet gyakorolna, miközben az életszínvonal olyan mélyre süllyedt a térségben, hogy az emberek jó része azt mondja, a Kádár-korszakban jobban élt.

A jobbikos politikus megjegyezte, a Kádár-rendszer végén talán nagyobb is volt a szabadság, mint most, és valószínűleg egy normálisabb párttitkár már szégyellte volna magát a maiak helyében.

Emlékeztetett arra, hogy a kormánypárti „helytartóra”, Szászfalvi Lászlóra Barcs már korábban is vereséget mért, ezért is rettegnek a kormánypártok az ellenzéki összefogástól.

Ceglédi Ádám

Kifejtette: a furcsamód meggazdagodó emberek vagyona valójában az itt élők zsebéből hiányzik, nem csoda, hogy sokan elhagyják Somogyországot a rossz megélhetési körülmények miatt. Ander idézte Orbán Viktort is, aki a gazdakörök előtt véletlenül meghazudtolta magát és elismerte, az embereket nem a kalandvágy hajtja el vidékről, hanem a nyomor.

Orbán beismerte: nincs, ami vidéken tartsa a fiatalokat, nincs megélhetés, de még utak sincsenek Orbán Viktor miniszterelnök egészen döbbenetes erejű beismeréssel szolgált a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) mai gazdakongresszusán. Akár még egy ellenzéki képviselőjelölt is megirigyelhette volna, milyen nyomasztó képet festett le a magyar vidékről...

Az Európai Unión belül csak Bulgáriát előzi meg a magyar fogyasztás, már a románok is lehagytak minket – jelentette ki, hozzátéve, a térségben a Balaton partjától távolodva egyre nagyobb bajok vannak.

Mégis, ki volt kormányon? Kinek volt eddig kétharmados felhatalmazása? Hát, nem az ellenzéknek, nem a Jobbiknak! Ők a felelősek azért, mert a lakosság nagyobb arányban csökken a térségben, mint amikor háború volt!

- jelentette ki Ander Balázs.

A Jobbik alelnöke tisztázta, hogy a kormánypártok által terjesztett rágalmakkal ellentétben, az ellenzék nem venné el a 13. havi nyugdíjat, nem szüntetné meg az adókedvezményeket és a családtámogatásokat, és nem privatizálnák egyik kórházat sem, így a nagyatádit sem.

„Hazudnak, hazudnak, hazudnak, mert félnek”

- hangzott el.

Ceglédi Ádám

A képviselőjelölt azt mondta, a választók 2018-ban már tapasztaltabbak voltak a pártoknál, mert ők már akkor is összefogást akartak, és ez most megvalósult.

Ander kitért arra is, hogy a politikai pedofília jegyében kisgyerekekkel reklámozta magát a választókerület kormánypárti jelöltje, Szászfalvi László egy játszótér átadásán.

Kivezényelték Ander Balázs gyermekét is, hogy a KDNP-s Szászfalvi László és társai előtt táncoljon ezt írta ki Facebook-oldalára ma délelőtt Ander Balázs, az Egységben Magyarországért Somogy megye 2-es számú választókörzetében induló jelöltje. A szokatlan hangvételű poszt kapcsán megkérdeztük a politikust, aki a fideszes politikai pedofília egy hihetetlenül szürreális formájáról számolt be. Ander Balázs ugyanis a BarcsMédia videós beszámolójából szembesült azzal, hogy a hétéves kisfiát, Koppányt több gyermektársával együtt kivezényelték egy fideszes kampányeseményre.

A gyermekek között a szülők tudta nélkül ott volt Ander Balázs kisgyermeke is:

Kihasználják a gyerekeket, bepofátlankodnak az óvodákba. Várom a bocsánatkérést Szászfalvi Lászlótól, Koós Csaba polgármestertől és Bíró Norbert megyei közgyűlési elnöktől!

- szólította fel politikai ellenfeleit Ander.

Az összegyűltek előtt a jobbikos politikus azt mondta, április 3-án véget lehet vetni a somogyi emberek kifosztásának és folyamatos megalázásának, valamint párhuzamot vont aközött is, hogy míg néhány tízezer forintot érő szabálysértésért lecsukhatnak embereket, addig a „nagykutyák”, mindent megúsznak.

Magyarországot olyan felívelő pályára kell állítani, ami megteremti a szolidáris, gondoskodó, jóléti és demokratikus államot: olyat, ami ma nincs!

- fogalmazott, hozzátéve, az egész választókerületet bejárták, mindenhol meghallgatták a dél-somogyi embereket, de ők azokat is képviselik, akik a fortélyos félelem miatt nem mernek elmenni egy gyűlésre. Ander szerint az ellenzéki összefogás lényege pont az, hogy nem a szétválasztó, hanem a közös pontokat keresik, magyarán lehet valaki jobboldali, liberális vagy akár fideszes is, ha rendes ember, akkor ők mindenkinek békejobbot nyújtanak.