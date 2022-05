A rock és a hurrikán - hétfőn Budapesten zúz a Scorpions

Szűk egy hét múlva, május 30-án lép a Papp László Budapest Sportaréna színpadára a németek piacvezető zenei exportcikke, a Scorpions. A februárban megjelent 19. stúdióalbumát, a Rock Believer-t turnéztató énekese, Klaus Meine szerint az új dalok azért olyan pörgősek és erőtől duzzadók, mint a 80-as évekbeli albumaik, mert „úgy vettük fel a lemezt, mint egy banda egy koncerten, ugyanabban a szobában ülve, pont mint a 80-as években.”

A Motörhead-legenda Lemmy halálát követően leigazolt svéd dobossal, Mikkey Dee-vel plusz lendületet kapott Scorpions a Rock Believer elnevezésű világkörüli turnéját Las Vegasban kezdte, majd egy lazább európai kör után hat németországi koncerttel zárnak.

"Annyi energiánk volt az album rögzítésénél, és annyira jól szórakoztunk, hogy alig vártuk már, végre újra élőben játszhassunk"

- mondta a nemrég kézsérülést szenvedett gitáros, Matthias Jabs.

Klaus Meine énekes hozzátette:

"Soha nem volt még ilyen hosszú turné szünetünk, mint a járvány idején. Ez természetesen megnövelte az étvágyunkat, már alig vártuk, hogy visszatérhessünk a turnéra.”

A Scorpions a mai napig több mint 120 millió lemezt adott el, több mint 5000 koncertet játszott, számtalan díjat nyert, csillagot kapott a hollywoodi Rock Hírességek sétányán, és olyan időtlen klasszikusokat készített, mint a Rock You Like A Hurricane, a Still Loving You és a Wind Of Change, amik a mai napig kedvelt dalok a rock dj-k, és a rádiós zenei szerkesztők számára egyaránt.

Egy kis ízelítő a párizsi koncertről: