Sas Zoltán: Azonnali béremelést szorgalmaz a rendvédelmi dolgozóknak a Jobbik

Az elmúlt időszakban az emberek megélhetése egyre nehezebbé vált a jelentős drágulás miatt, mondhatnánk azt, hogy az árak az egekbe szöktek, míg a bérek a földön maradtak

- vezette fel csütörtöki online sajtótájékoztatóját Sas Zoltán, aki szerint a társadalom minden egyes szereplőjét érinti ez a probléma.

A Jobbik országgyűlési képviselője elmondta, hogy különösen nehéz a megélhetés például a rendőröknek is. Kiemelte, hogy a tiszthelyettesi-végrehajtói állomány tagjai sok esetben fiatal pályakezdők, akik rendkívül kevés fizetést kapnak.

Ők azok, akik védik a határainkat; segítenek nekünk, ha baj van; akiknek nincsen ünnepnap, jó idő vagy rossz idő, csak kötelesség - sorolta az ellenzéki politikus, hozzáfűzve, ezek az emberek olyannyira keveset keresnek, hogy egy budapesti ingatlan bérlésére ez már szinte nem is elég, vagy ha igen, másra már nem is jut.

A Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke rávilágított:

Ez a megélhetési prés, amiben ők vannak, azt eredményezi, hogy másod-, sőt harmadállásokat is kell vállalniuk, hogy biztosítsák a saját és családjuk megélhetését

Sas Zoltán szerint mindez oda vezethet, hogy a szolgálatuk ellátására fáradtan érkeznek, ami a munkájuk eredményességét tudja veszélyeztetni. Érvelése alapján a rendkívül alacsony bérek miatt jelentősen növekszik a pályaelhagyók száma.

Így az állam egyik legfontosabb alappillére, a rendőrség kiüresedhet, ezáltal a magyar társadalom biztonságához fűződő érdeke csorbulhat

- hangsúlyozta a problémakör potenciális következményeit a jobbikos képviselő, hozzátéve, hogy fontos lenne a tiszthelyettesi állomány megbecsülése. Mint rámutatott, a rendvédelmi illetményalap 14 éve, azaz 2008 óta változatlan.

A Jobbik javaslata, hogy ebből a közel másfél évtizednyi mélyálmából a rendvédelmi illetményalapot ébresszük fel, jelentős mértékben emeljük, hogy a rendőreink tisztességesen megélhessenek belőle

- fogalmazott Sas Zoltán, kitérve arra is, hogy a béremelés mellett az árak csökkentése is hasonló fontosságú, pártja ezért is javasolja a nullaszázalékos áfa bevezetését is az alapvető élelmiszerekre vonatkozóan.