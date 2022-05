Parragh elárulta, jövő januártól jöhet az új, módosított kata

Az év végéig hátralévő időt a kata módszertani átalakításának alapos kidolgozására kellene fordítani, ezért sem logikus egy évközi változtatás bevezetése – erről beszélt Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Világgazdaságnak. A kamarai elnök szerint utóbbi ráadásul a kapcsolódó adminisztrációs és bürokratikus terhek miatt „többet vinne, mint hozna”, ezért azt támogatja, hogy jövő januártól induljon el az új rendszer.

Parragh úgy látja, korai lenne eldönteni, hogy mindez végül az adónem megszüntetését vagy markáns újratervezését jelentené-e, mivel szerinte

mindkét megoldás mellett és ellen is szólnak érvek. A módosítás kockázata, hogy az új szabályozás vajon milyen vállalkozói hozzáállást vált majd ki. A kivezetéssel pedig visszamegyünk a startmezőre, az adózóknak ismét be kellene lépniük egy adónembe, amire a hajlandóság kérdéses. Azonban ha véget is ér a katázás, a helyére lépő adónak azonnal meg kell jelennie, hogy senkit ne érjen kár.