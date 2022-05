Jakab: a különadókat te fogod megfizetni, miközben a Fidesznél folytatódik a habzsi-dőzsi

Orbán bejelentette, különadót vet ki a multikra, hogy megvédje a magyar családokat. A boltok vonatkozásában ez a Lidl, a Spar, a Tesco, a Penny Market, az Aldi és az Auchan üzleteit fogja érinteni. Ugye tudjuk, hogy mi következik ebből? - tette fel a kérdést Jakab Péter friss Facebook posztjában.

A Jobbik elnöke szerint a válasz az, hogy újabb drágulás jön, a különadót pedig mi mindannyian fogjuk megfizetni.

A kormány meg vígan zsebre vágja a különadót, meg még mellé a 27 százalék áfát is. Válság ide, válság oda, lesz itt habzsi-dőzsi a Fidesznél. A magyar meg éljen túl, ahogy akar.

- emelte ki.

A magyar néppárt vezetője arról is írt, hogy

a Jobbik továbbra is azt követeli, hogy a kormány azonnali hatállyal engedje el az alapvető élelmiszerek áfáját, egyúttal garantálja azt is, hogy a kedvezményt ne a kereskedők nyeljék be, hanem az jusson el a vásárlókhoz.