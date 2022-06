Természetes vitaminforrások, amiket érdemes számításba venni (x)

Szervezetünknek vitaminokra és ásványi anyagokra van szüksége a megfelelő működéshez. Ezek olyan szerves anyagok, amelyeket mi magunk nem vagyunk képesek előállítani, ám hiányukat záros határidőn belül megérezzük. Amennyiben valamelyik anyagból a szükségesnél kevesebb található szervezetünkben, akkor károsodhatnak az élettani folyamatok, esetleges hiánybetegségek léphetnek fel.

Vízben vagy zsírban?

Csontjaink, ízületeink, fogaink, bőrünk, látásunk, ideg-, valamint vérképző rendszerünk működéséhez feltétlenül szükséges biztosítanunk testünk megfelelő vitaminszintjét, hiszen ezek az anyagok elengedhetetlenek a sejtekben zajló anyagcsere-folyamatokhoz. Ráadásul közreműködnek azon biokémiai történések szabályozásában is, amelyek során a táplálék hasznosulni tud szervezetünkben.

A vitaminokat megkülönböztethetjük aszerint, hogy vízben (mint például a C- és a B-vitaminok) vagy zsírban oldódnak-e (mint az A-, a D-, az E- és a K-vitamin). A vízben oldódó vitaminok felszívódásuk után fejtik ki hatásukat, a felesleg pedig távozik a vizelettel. Túladagolásuk nem lehetséges, de testünk hirtelen kimerülésének veszélye érdekében ezeket folyamatosan pótolnunk kell. A másik vitamincsoport felszívódása táplálékunk zsírtartalmától is függ. A zsírban oldódó vitaminokat testünk tárolni is képes, elsősorban a májban, illetve a zsírszövetekben. Ezeknél a vitaminoknál a túladagolás veszélye is lehetséges, tehát rendkívül körültekintőnek kell lennünk fogyasztásukkor.

Lehetséges hiánytünetek

Nem is gondolnánk, de a különböző vitaminok bizonyos táplálékokban gyakran együttesen fordulnak elő. Ezért aztán az egyoldalú táplálkozással jelentkező kóros állapot sokszor több vitamin egyidejű hiányát is eredményezheti. Tüneteink sokfélék lehetnek: tapasztalhatunk bőrelváltozásokat, hajhullást, fogaink, valamint látásunk romlását, csontjaink törékennyé válását, fáradékonyságot, idegességet vagy akár hangulatingadozást is.

A szervezetben megfelelő mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok és nyomelemek nélkül a vitaminokat sem tudjuk kellőképpen beépíteni és felhasználni. Ezek előállítására testünk egyáltalán nem képes, így megfelelő, változatos táplálkozással, kívülről tudjuk csak bevinni őket. Amennyiben erről nem gondoskodunk, hiányuk azonnal nyomot hagy egészségi állapotunkon.

A legjobb természetes vitaminforrások, melyeket rendszeresen kellene fogyasztanunk

Halak

Sajnos kis hazánk nem remekel halfogyasztás tekintetében, pedig kilencféle fontos vitamin is megtalálható benne. Gazdag A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B12-, D- és E-vitaminban is. A halak közül is a tonhal és a pisztráng tartalmazza a legtöbb vitamint.

Magvak

Rendkívül egészséges nassolnivalók, amelyek gazdagok egészséges növényi olajokban, valamint B1-, B2-, B3-, B5-, B6- és E-vitaminokban is. Azonban, ha pattanásokra hajlamosak vagyunk, ne vigyük túlzásba a fogyasztásukat.

Brokkoli

A különböző keresztesvirágú zöldségek nemcsak nagyon táplálóak, de gyakorlatilag tele vannak vitaminokkal is. A brokkoli mellett még ide sorolhatjuk a karfiolt, a káposztát és a kelbimbót is. Mindben megtalálható a béta-karotin, az A-, B9-, C-, E-, valamint a K-vitamin is, ezért elengedhetetlenek egy egészséges étrendből.

Tojás

Kifejezetten jó hatással van szívműködésünkre, bár magas a koleszterintartalma miatt napi két darabnál többet nem ajánlatos fogyasztanunk belőle. De ha szeretnénk szervezetünket egy kis plusz B2-, B5-, B12- és D-vitaminhoz juttatni, a legjobb reggeli ötletnek bizonyulhat főtt formában, tojáskrémként vagy rántottaként is.

Gomba

Talán az egyik legmegosztóbb élelmiszerünk a gomba, amit valaki vagy imád, vagy éppen egyenesen rosszul van még a látványától is. De hisszük vagy sem, még ezt az alapanyagot is érdemes megszeretni. Nem csupán azért, mert rendkívül sokszínűen illeszthető be az étrendünkbe, hanem azért is, mert rengeteg D-, B2-, B3- és B5-vitamint tartalmaz.

Zöldborsó

Felejtsük el az iskolai menzán szerzett rossz emlékeinket, a zöldborsó igenis szuper! A legunalmasabb fogást is képes egy új szintre emelni. Emellett magas fehérjetartalommal is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a vegetáriánus étrend egyik fontos eleme lehet. És ha ez még mind nem elég, találunk benne béta-karotint, A-, B1- és E-vitamint is.

Vigyük be őket egyszerre!

Mai rohanó világunkban nem olyan egyszerű a munkánk és ezernyi más teendőnk mellett még az egészségünkre, mindig és mindenkor tudatos táplálkozásunkra is odafigyelnünk. Pont ezért találták ki a multivitamin tablettákat! Ha úgy érezzük, nincs időnk gondosan összeválogatni az étrendünket úgy, hogy minden vitaminnal és ásványi anyaggal megfelelően feltöltekezhessünk, érdemes találnunk egy életmódunknak, valamint szükségleteinknek is pontosan megfelelő multivitamin tablettát. A szervezetünk pedig garantáltan meghálálja majd a törődést!