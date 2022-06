Egy százmilliós értékű balatoni luxusházzal gazdagodhat Varga Mihály a vagyonnyilatkozata szerint

Varga Mihály korábbi vagyonnyilatkozata szerint hivatalosan bérel Gyenesdiáson egy 204 nm-es nyaralót, amelyről korábban az Átlátszó derítette ki, hogy egy olyan cég tulajdonában van, amelynek tulajdonosa számos közbeszerzést nyert el korábban más cégeivel. Legújabb vagyonnyilatkozata szerint ugyan továbbra is bérlőként veszi igénybe az ingatlant és a hozzá tartozó 42 nm-es garázst, azonban most már folyamatban van az adásvétel is.

Ez abból derült ki, hogy a jogviszonynál ezt tüntette fel a miniszter:

2020 – bérlés, 2022 – vétel folyamatban.

Vargának emelett a friss vagyonnyilatkozata szerint van még 21 millió forintja állampapírban és 17 millió részvényekben.

