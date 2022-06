Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, jégeső és felhőszakadás zúdulhat az országra

Elsőfokú, citromsárga színű figyelmeztetést adott ki csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). A legtöbb megyére vonatkozóan arra hívják fel a figyelmet, hogy zivatar alakulhat ki, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Intenzív záporokból, zivatarokból pedig rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

A délelőtt folyamán fokozatosan növekszik a zivatarok kialakulási valószínűsége, egyre többfelé pattanhatnak ki zivatarcellák. Legkisebb valószínűséggel a nyugati, határ menti területeken kell kialakulásukra számítani a délutáni órákban. A legintenzívebb cellákat felhőszakadás, jégeső és viharos széllökés is kísérhet. A légkör a késő esti órákban is aktív maradhat - írja szöveges figyelmeztető előrejelzésében az OMSZ.

A csütörtöki nap során várható időjárásról kifejtik, felhőszakadás általában 25-40 mm, főként az ország középső, észak-déli sávjában akár 50 mm körüli mennyiségben is alakulhat. Jégeső általában 1-2 cm átmérővel érkezhet, míg a viharos széllökések ereje 60-70 km/h-s, főként az északkeleti harmadban a 80 km/h-s erősséget is elérheti.

Csütörtökön a Dunántúlon számíthatunk több és vastagabb felhőre, amelyek ott borongós időt is okozhatnak, keletebbre viszont gomolyfelhős idő valószínű, de emellett több órára kisüthet a nap. Többfelé, illetve több alkalommal is kialakulhatnak záporok, zivatarok, a felhősebb nyugati részeken inkább eső lesz a jellemző. A zivatarokat jellemzően felhőszakadás kísérheti. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon megerősödik, sőt Sopron környékén viharos lökések is lehetnek, emellett a zivatarokat is kísérheti átmeneti szélerősödés.

Az előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 19 és 25, a Dunától keletre általában 26 és 32 fok között várható. A tartósan borongós, csapadékos részeken lesz a leghűvösebb. Késő estére már 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.