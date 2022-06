Nem jutnak megfelelő ellátáshoz a szabolcsiak, mert a fehérgyarmati kórház még mindig csak a COVID-betegeket várja

Petícióban hívták fel a figyelmet arra a tényre, hogy 2021. novembere óta COVID ambulanciaként működik a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő Sürgősségi Betegellátó Osztálya.

Azóta nem látnak el nem COVID betegeket az osztályon, a sürgős ellátást igénylő betegeket a Fehérgyarmattól 20 km-el arrébb lévő Mátészalkai Kórházba küldik, illetve szállítják

- hívják fel a figyelmet a petíció aláírói.

Korábban a vásárosnaményi térség betegeit is a Fehérgyarmati Kórház Sürgősségi Osztálya látta el. Ez a fehérgyarmati térség lakosaival együtt közel 75 ezer főt jelentett. Most mind a két térség betegeit plusz a mátészalkai térség betegeit is a Mátészalkai Kórház Sürgősségi Osztálya látja el. A Mátészalkai Kórház Sürgősségi Osztályán órákat kell várni az ellátásra, akadt olyan beteg, akit stroke gyanúval (később igazolva lett) több, mint 5 órán át várakoztattak, hiába mentő szállította az osztályra. Olyan beteg is akadt, akit a háziorvosa utalt be a Fehérgyarmati Kórház Belgyógyászati szakrendelésére mellkasi fájdalom miatt, azonban ott nem látták el, így tovább kellett mennie a Mátészalkai Kórházba. (Infarktus gyanú esetén a tovább küldés igen kockázatos).

Vissza akarják kapni a kórházukat a fehérgyarmatiak Mi van akkor ha történik valami a gyerekkel, és nem érünk el időben Nyíregyházára... A távolság az ellenünk dolgozik és váratlanul is történhet baj! Erre a kórházra szükségünk van!! Én november óta várok a szemészetre, pedig sürgős lenne. A férjem meg az ortopédiára. De mit lehet tenni?

A kórházi dolgozók pedig arról számoltak be, hogy a Fehérgyarmati Kórház Sürgősségi Osztályát be akarják zárni. Mivel mind a két térségben eléggé gyatra minőségű a vonat és a buszközlekedés, valamint elég nagy távolságok vannak a két térség települései és a Mátészalkai Kórház között, ez egyértelműen nagy veszteség és kockázat lenne a fehérgyarmati, valamint a vásárosnaményi térség betegei számára is.

A járványügyi helyzet egyértelműen javuló tendenciát mutat, így valószínűleg már nem is lenne szükség egy egész COVID-ambulancia, ahol ugyanaz az orvos teljesít szolgálatot, aki a nem COVID belgyógyászati osztályon is) fenntartására

- hangsúlyozzák az érintettek, akik a petícióban kérik a fehérgyarmati Sürgősségi Betegellátó Osztály megnyitását a nem COVID betegek előtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház vezetésétől.

A Fehérgyarmati Kórházban egyébként folyamatos a leépítés. Megszűntették a

-Fül-orr-gégészeti osztályt, a

-Traumatológiai osztályt, a

-Onkológiai szakrendelést, az

-Idegsebészeti szakrendelést, valamint a

-Gasztroenterológiai szakrendelést is.