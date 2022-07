Az infláció miatt a vásárlók inkább az üzletek saját márkás termékei után nyúlnak

A vásárlók közérzete súlyosabb drágulást érzékel, mint amilyet a hivatalos statisztika kimutat. A Lidl, a SPAR, a Tesco, az Auchan és a Penny válaszai alapján vizsgálta meg az infláció miatt átalakuló vásárlási szokásokat a Világgazdaság.

A körképből kiderült, hogy

elindult az úgynevezett "lefelé vásárlás" folyamata, azaz a drágább brandtermékek helyett sok esetben már az olcsóbb, saját márkás cikkek kerülnek a kosarakba.

Az egy évvel korábbi árakhoz képest számos termék jelentős drágulást mutat, például

a margarin 41,4,

a kenyér 37,5,

a sajt 35,4,

a baromfihús 34,3,

a száraztészta 33,3,

a tejtermékek 30,3,

a tojás 29,9,

a péksütemények pedig 27,3 százalékkal kerültek többe, mint tavaly májusban.

A lap megjegyzi, akad néhány olyan meghatározó kategória, ami az átlag alatt drágult, így például az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 12,8 százalékkal, az alkoholmentes üdítőitalok 10 százalékkal, a csokoládé, a kakaó és a cukor pedig 3,9 százalékkal került többe az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest.

Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője a Világgazdaságnak elárulta, hogy

az eladások a mennyiség szempontjából egyelőre nem mutatnak változást, viszont elindult az úgynevezett „lefelévásárlás”, azaz például a drágább brandtermékek helyett sok esetben az olcsóbb, de ugyanolyan jó minőségű saját márkát választják a vásárlók, például a saját márkás termékek aránya forgalmi szempontból 25 százalékról 30 százalékra ugrott.

A Lidl vállalati kommunikációs cégvezetője szerint az emberek tudatosabban vásárolnak, továbbá a saját márkás termékek náluk is rendkívül keresettek, ahogyan Pennyben és az Auchanban is.

Hasonló a helyzet a Tescónál is: a vállalatnál a saját márkás termékek tekintetében megnövekedett keresletről számolnak be, ugyanakkor közölték azt is, hogy a magasabb jövedelműek egyelőre korlátozottabb mértékben váltanak olcsóbb termékekre.

Mint megírtuk, az őszi hónapokban tetőzik az infláció, majd ezt követően lassan mérséklődik. Mindenesetre a Magyar Nemzeti Bank 11,0-12,6 százalék közé emelte idei inflációs prognózisát legfrissebb inflációs jelentésében. Márciusban még optimisták voltak, akkor csak 7,5-9,8 százalékról beszéltek.