Elindította a KSH a 2022-es népszámlálás hivatalos honlapját

A népesedési világnapra időzítve indította el hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az idén október 1. és november 28. között zajló népszámlálás honlapját, a www.nepszamlalas2022.hu-t.

A KSH közleményében idézte Kovács Marcellt, a hivatal népszámlálási projektvezetőjét, aki szerint azért jelentős a statisztikusok számára a népesedési világnap, mert

láthatóvá teszi, hogy milyen fontos szerepet játszik társadalmunkban a statisztikai adatgyűjtés, és kiemelten a népszámlálás, amelynek segítségével a demográfiai változások pontosan követhetők.

A népszámlálás projektvezetője szerint a legnagyobb hazai statisztikai adatgyűjtés célja, hogy pontos és részletes képet adjon Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámlálás eredményei kihatnak a teljes magyar társadalom jövőjére, hiszen hosszú távon szolgáltatnak majd alapot a különféle országos és helyi gazdasági, társadalmi döntések, fejlesztések előkészítéséhez - áll a közleményben.

A KSH tudatta, hogy az útjára indított honlapon az érdeklődők a kitöltéshez kapcsolódó alapvető információk mellett olvashatnak a hazai népszámlálások történetéről, és tanulmányozhatják az összeírást szabályozó jogszabályokat is.

A hivatal szerint a népszámlálási kérdőívet a legkényelmesebb és legegyszerűbb módon október 1-16. között önállóan, az interneten keresztül tölthetik majd ki az emberek, az erre a célra létrehozott felületen. Ehhez arra az egyedi belépési kódra lesz szükségük, amelyet a szeptember utolsó napjaiban postai úton minden háztartásnak kiküldött felkérő levél fog tartalmazni. A KSH ezért azt kéri, hogy mindenki őrizze majd meg a Népszámlálás 2022 felirattal ellátott felkérő levelet.

A történeti kitekintőben egyébiránt olyan érdekességek is szerepelnek, mint hogy Magyarországon az első hivatalos statisztikai szolgálat 1867-ben, a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium kötelékében kialakított statisztikai szakosztály létrehozásával jött létre. Ezután került sor az 1869. évi első, országos népszámlálás megszervezésére. De egészen napjainkig végigkövetik valamennyi népszámlálás jellegzetességeit. Legutóbb 2011-ben volt népszámlálás Magyarországon. Ekkor már uniós jogszabályokhoz is kellett igazodni, ugyanakkor az az újítás is megjelent, hogy elérhetővé vált az internetes kérdőívkitöltés lehetősége.