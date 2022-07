Valóban kiköltözik a Várból a Hadtörténeti Múzeum

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője írásbeli kérdésére reagálva a honvédelmi miniszter megerősítette, valóban elköltözik a Budai Várban lévő épületéből a Hadtörténeti Múzeum - szúrta ki kedden a hvg.hu.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf írásbeli válasza szerint „a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a magyar és a kapcsolódó egyetemes katonai örökségünk megőrzésére hivatott intézmény”, melynek feladata „tudományos kutatások folytatása, illetve, hogy méltó, modern, a XXI. századi körülményeknek megfelelő, a fiatalok számára is könnyen befogadható, átélhető, interaktív kiállításokat hozzon létre. A Kormány célkitűzése, hogy ezeket a feladatokat az Intézmény méltó módon és méltó helyen láthassa el olyan körülmények között, melyek a nagyközönség és a tudományos közélet számára is biztosítják a jelenleginél könnyebb megközelíthetőséget, illetve a XXI. század kihívásainak is megfelelő modern, tágas külső- és belső kiállítóhelyeket” - áll a miniszteri indoklásban.

A teljes kiköltözés azonban legalább két-három évet, a végleges elhelyezés egy új építésű épület esetében pedig minimum tíz évet vehet igénybe a lapot tájékoztató szakemberek szerint. Ráadásul a hvg.hu szerint a költöztetésre azért kerülhet sor, hogy helyet csináljanak a honvédelmi tárca vezetőjének.