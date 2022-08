Matolcsy György válaszolt Balassa Péternek, nem vonják ki forgalomból az ötforintos érméket

Mint arról július végén beszámoltunk, mivel már semmire nem jó, és drága is az 5 forintos érme, a Jobbik annak megszüntetését javasolta. Balassa Péter jobbikos országgyűlési képviselő javaslatot nyújtott be, amelyben kezdeményezte az ötforintosok kivonását. Balassa rámutatott: az 5 forintos érme a saját anyagköltségét sem éri meg, sőt színesfémhulladékként kilóra többet ér, mint fizetőeszközként. Kifejtette, az 5 forintos súlya 4,2 gramm, anyaga réz, cink és nikkel. 238 darab 5 forintos érme ad ki egy kilót, ami jelenleg 1.190 forint. A háztartási sárgarézhulladék kilós átlagára a színesfém-átvevőknél azonban 1.500 forint. Az ellenzéki politikus kifejtette, felmérések szerint a készpénzhasználók 62 százaléka szerint nincs szükség 5 forintosokra. Balassa a témában kérdéseket is küldött Matolcsy György jegybankelnöknek.

A Magyar Nemzeti Bank 2008. március 1-jén vonta be a forgalomból az 1 és 2 forintos érméket. Akkor ez a döntés nemzetgazdasági szinten 3-4 milliárd forintos megtakarítást eredményezett. A készpénzállomány sokba kerül, mivel a cserének és a szállításnak is óriási költségei vannak, ezért a Jobbik szorgalmazza, hogy az 5 forintost is vonja be a jegybank.

Most pedig megjött az MNB-vezér válasza is, Matolcsy György közölte:

nem vonják ki az ötforintos érméket a forgalomból, egy érmecímlet bevonása pedig nem ítélhető meg a fémárak pillanatnyi alakulásával.

A jegybankelnök szerint más szempontokat is figyelembe kell venni egy címlet kivonásánál, azt ugyanakkor elismerte, hogy a jelenlegi fémárak mellett most tényleg többet ér egy 5 forintos érme 5 forintnál. Hozzátette azonban, nem egyedi esetről van szó, a nemzetközi gyakorlatban is látni erre példákat, így például az amerikai 1 és 5 centesek, vagy a 2020 előtti 1, 2 és 5 eurocentesek is.

A fémárak szerinte ráadásul „folyamatosan és hektikusan változnak”, ezért nem hozható hosszabb távra ható döntés a pillanatnyi értékéből kiindulva.

Mint írta, az 1 és 2 forintosok bevonásánál sokkal drágább volt a bekerülési költség, 5-6-szorosa volt a névértékének mégsem ez volt a döntő Matolcsy szerint, hanem az, hogy nem használta a lakosság.

Matolcsy György arra is kitért, hogy szerinte nagyon drága lenne bevonni az ötforintos érméket. A jegybankelnök szerint jelenleg 764 millió 5 forintos van forgalomban, ha bevonnák őket, akkor 50 százalékos visszaáramlással számolva 1604 tonna érmét kellene a Magyar Nemzeti Banknak, a hitelintézeteknek, a postának és a készpénzlogisztikai szolgáltató cégeknek kezelnie, ami nagy költséget jelentene.