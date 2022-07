Már semmire nem jó, és drága is az 5 forintos érme, a Jobbik megszüntetné

A Magyar Nemzeti Bank 2008. március 1-jén vonta be a forgalomból az 1 és 2 forintos érméket. Akkor ez a döntés nemzetgazdasági szinten 3-4 milliárd forintos megtakarítást eredményezett. A készpénzállomány sokba kerül, mivel a cserének és a szállításnak is óriási költségei vannak, ezért a Jobbik szorgalmazza, hogy az 5 forintost is vonja be a jegybank.

Balassa Péter jobbikos országgyűlési képviselő szerdai közleményében rámutatott:

az 5 forintos érme a saját anyagköltségét sem éri meg, sőt színesfémhulladékként kilóra többet ér, mint fizetőeszközként.

Ennek oka, hogy az 5 forintos súlya 4,2 gramm, anyaga réz, cink és nikkel. 238 darab 5 forintos érme ad ki egy kilót, ami jelenleg 1.190 forint. A háztartási sárgarézhulladék kilós átlagára a színesfém-átvevőknél azonban 1.500 forint. Az ipari piacokon jelentkező fémhiány és a forintromlás miatt nem várható, hogy ez lefelé mozdulna. Láthatjuk tehát, hogy ha az 5 forintost a háztartási sárgaréz-hulladékba leadhatnánk, legalább 300 forintot keresnénk rajta.

Ráadásul az alapanyagárak még magasabbak: csak sárgaréztartalommal számolva 1 kg alapanyag 6 000 forint körül van, így 1 db 5 forintos akár 25 forintba is kerülhet, amihez hozzáadódik a nikkel, az érmeverés, a szállítás, a tárolás és az egyéb költségek. Felmérések szerint a készpénzhasználók 62 százaléka szerint nincs szükség 5 forintosokra – írta az ellenzéki képviselő, aki a témában kérdéseket küldött Matolcsy György jegybankelnöknek.

A Jobbik takarékos és okos állami működés híveként azt szorgalmazza, hogy az állam ne a magyar polgárokat sarcoló megszorításokkal kezelje a költségvetés helyzetét, hanem magán spóroljon – fogalmazott.